Issoire : la boutique de vêtements du Secours Populaire remise à neuf après un incendie criminel

C'est une bonne nouvelle pour le Secours Populaire d'Issoire. Un an après avoir été détruit par un incendie criminel, sa boutique de vêtements et de chaussures vient de rouvrir avenue de l'Union Soviétique.

Il y a un an, les locaux du Secours Populaire d'Issoire étaient victimes d'un incendie volontaire. Un mauvais coup pour l'association qui avait du trouver des locaux en urgence.

Après la distribution alimentaire, c'est maintenant le tour du magasin de vêtements et de chaussures de retrouver un local tout neuf. Un algéco tout blanc installé par la mairie sur le site historique avenue de l'Union Soviétique (entre la gare et la piscine).

L'incendie volontaire avait détruit le magasin de vêtements du Secours Populaire d'Issoire.

Les achats et surtout les dons reprennent déjà depuis quelques jours. Le magasin est ouvert à tous, les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h30 pour les achats et les matins de 9h00 à 11h45 pour les dons.