Issoire (Puy-de-Dôme) : un bar fermé pour non-respect des mesures sanitaires

Après plus de deux mois de fermeture liée au confinement, ce bar du centre-ville doit de nouveau fermer ses portes pour non-respect des règles sanitaires. Son gérant, remonté, a demandé un rendez-vous ce lundi en sous-préfecture.

Dépit.

C'est le sentiment qui prédomine chez Julien Thibault, quelques heures après la notification, faite par les gendarmes, lui enjoignant de fermer son établissement. Une fermeture administrative de 15 jours, décidée par la sous-préfecture, qui ne passe pas chez ce patron d'établissements.

"Oui il y a eu des manquements, mais il faut dire que ces mesures sont compliquées à mettre en oeuvre parfaitement" souligne Julien Thibault. Le gérant du B-For, situé en plein coeur d'Issoire, a l'impression que sa sanction a surtout une valeur d'exemple pour l'ensemble de la profession.

Une sanction pour l'exemple?

Il est vrai que depuis le début de la phase 2 du déconfinement les entorses à ces règles, comme la distanciation sociale des clients, le port du masque par les serveurs ou la circulation organisée, peuvent être constatées par endroits.

"J'ai l'impression d'être un peu un bouc émissaire dans cette affaire, je crois que je suis le seul établissement du Puy-de-Dôme a être sanctionné de la sorte" s'indigne le gérant. "Nous avons dû rester fermés pendant de longues semaines à cause du confinement, et là, à nouveau, on doit fermer, c'est un vrai coup de bambou" témoigne Julien Thibault.

Ce lundi, en fin de matinée, il doit être reçu en sous-préfecture pour évoquer son dossier.