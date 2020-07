Issoire : quelques touristes malgré la crise sanitaire

La clientèle est exclusivement française, puisque les habituels touristes hollandais, allemands, ou belges, ne sont pas là. "D'habitude, à cette période de l'année, on est à plus de 50% de clientèle étrangère", explique Céline Pasquier, la gestionnaire du camping. Un véritable manque à gagner qui se répercute en termes de chiffres pour ce camping qui dispose de 146 logements. La gérante espère afficher complet du 1er au 15 août et avoir un remplissage de 60 à 70% à la fin de l'été.

Cette caravane est bien seule dans l'allée, puisque les emplacements autour d'elle sont vides. © Radio France - Léo Corcos

Avec les conséquences de la crise sanitaire, et des frontières qui vont se rouvrir progressivement, les Français vont probablement privilégier la France comme destination de vacances. "On est une région verte, où les distanciations sociales, physiques, se font facilement. On n'est pas une région à forte affluence touristique de base, et on a des milliers d'espaces verts, des chemins de randonnée, où les gens peuvent se retrouver parfois seuls sur les routes", continue Céline Pasquier.

Malgré la faible affluence, l'attractivité de l'Auvergne ne se dément pas. Dans les clients présents, il y a Patrick. Il vit en région parisienne, mais il est descendu pendant quelques jours dans sa région natale, où il a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. "Ici, rien n'a vraiment changé, en tout cas à Issoire et son centre-ville. Et puis les gens sont quand même plus détendus. En région parisienne, c'était vraiment difficile, les gens étaient très stressés, surtout pendant le confinement. On se croyait en temps de guerre, avec les barrages, les contrôles de police... Je cherchais un endroit où me détendre, et j'ai pensé à ici... avant de retourner à une vie plus trépidante !" Pour un groupe de trois Stéphanois, venus en caravane, c'était l'occasion de découvrir l'Auvergne. "A chaque fois on se dit qu'on devrait y aller, s'arrêter, et finalement on ne le fait pas, alors qu'on a déjà fait beaucoup d'autres régions ! Alors cette année on s'est arrêtés, et on est contents. En plus ce n'est qu'à deux heures de Saint-Etienne !"

La famille de Cécile a fait un grand voyage autour du monde, qui est passé par l'Auvergne © Radio France - Léo Corcos

Cécile, elle, est en voyage autour du monde avec ses deux enfants et son mari. Ils ont tous pris une année sabbatique et ont quitté leur Saône-et-Loire pour une grande aventure. "On a pris la voiture, emmené nos vélos, et on a suivi la chaîne des Carpates : Pologne, Ukraine, Roumanie, Serbie, Albanie, Grèce, et la Turquie, où on a été coincés par le coronavirus. On a réussi à prendre un avion pour Genève, on s'est confinés en Haute-Savoie, on est passés par l'Auvergne, là on va faire les monts du Forez, la Loire, le Rhône, et le 8 juillet, on sera chez nous. En tout cas, on a pu découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas, très jolis. L'Auvergne a été une super découverte, les enfants ont adoré, ils ont trouvé que c'était la plus belle partie du voyage !"

Le camping d'Issoire est composé de 146 logements. © Radio France - Léo Corcos

Le conseiller municipal en charge de ce camping, David Puech, attend beaucoup des prochaines annonces d'Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer dans les prochains jours. "Le 10 juillet, on sort de l'état d'urgence sanitaire, et je me dis qu'à cette date, on sera plus libres, le protocole sanitaire sera allégé. Quand je vois comme dans l'hôtellerie ou la restauration, on a énormément souffert des mois de confinement, je me dis que la situation peut évoluer en leur faveur."

La mairie d'Issoire comblera en tout cas le manque à gagner du camping (qui ferme en novembre), et compte même le moderniser dans les prochains mois.