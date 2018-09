Issoire, France

A l’occasion du centenaire de la Ligue contre le cancer, le comité du Puy-de-Dôme organise un grand événement sur le circuit d'Issoire vendredi et samedi. Le Relais Pour la Vie, manifestation festive, sportive et conviviale, propose un défi collectif pour lutter contre le cancer.

A pied, à vélo ou même en trottinette

"C'est un concept américain qui est décliné en Auvergne" explique Yann Kappes, coordinateur du "Relais pour la vie" du Puy-de-Dôme. Des équipes vont se relayer pendant 24h00 en marchant ou courant. "En Auvergne, on a rajouté quelques disciplines, le vélo et tout ce qui est avec roues mais sans pédales" précise le coordinateur. Il sera possible de rouler à vélo mais aussi en trottinette, hoverboard, ou en roller. En cela, il s'agit de soutenir les actions de la Ligue à son niveau.

"C'est une manière symbolique de dire que le combat est permanent et constant" - Yann Kappès

Objectif : acheter un scanner ultra moderne

Cette action vise à récolter des fonds pour lutter contre la maladie. L'objectif est de réunir 300 mille euros pour acheter un scanner ultra moderne (le SOMATOM). "Cela permet de faire une intervention chirurgicale avec beaucoup moins d'effets secondaires que l'on peut avoir avec des chirurgies ouvertes" explique Florent Cachin, directeur scientifique du centre Jean Perrin et coordinateur du département d'imagerie. Cela peut permettre de mieux prendre en charge le cancer du sein ou du poumon.

Que vous soyez seul ou en équipe, vous pouvez vous inscrire sur le site www.relaispourlavie.net. Il est possible aussi de s'inscrire directement sur le circuit automobile d'Issoire vendredi dès 17 heures 30.