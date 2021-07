Issoudun : deux films diffusés au cinéma pour parler de la communauté LGBTQ

L'association "En tous genres 36" propose la diffusion de deux films au cinéma Les Elysées d'Issoudun : "Deux" et "Miss" qui traitent tous les deux du sujet LGBTQ. Le premier est diffusé mardi 6 juillet à 20h30, le second jeudi soir.

Covid oblige, l'année dernière la première "Gay Pride" qui devait avoir lieu à Issoudun a été annulée. Pour tout de même y participer mais à sa façon, l'association "En tous genres 36" organise cette année un mini-festival du film LGBTQ à Issoudun donc avec au programme deux films qui traite de ce sujet : "Deux" de Filippo Meneghetti et "Miss" de Ruben Alves, qui sera suivi d'un échange.

Le premier est diffusé mardi 6 juillet à 20h30 au cinéma Les Elysées d'Issoudun au tarif habituel. Le deuxième sera projeté jeudi soir à 20h30 au même endroit et là encore au tarif habituel. Pour Marie Des Neiges Cheze, la présidente de l'association, c'était important de faire quelque chose pour la communauté LGBTQ, surtout dans des communes plus petites et rurales comme Issoudun où ces sujets sont moins souvent abordés : "La communauté LGBTQ elle est partout. Il y a une communauté sur Issoudun qui est peut-être moins visible parce qu'elle ne s'affiche pas."

"C'est moins évident de parler de ces sujets dans des petites villes"

Pour Marie Des Neiges Cheze, "le but n'est pas de stigmatiser une communauté plus qu'une autre, c'est de dire qu'on a la possibilité d'en parler ici aussi, dans les milieux ruraux parce que c'est moins évident de parler de ces sujets dans des petites villes. C'est aussi important de sensibiliser les jeunes aux discriminations contre les personnes LGBTQ."

Sachez également que l'association "En tous genres 36" propose une exposition à partir de ce mardi et jusqu'à dimanche 11 juillet, toujours à Issoudun sur le thème "Droits humains et minorités sexuelles". Cette exposition est soutenue par Amnesty International. Elle a lieu dans le hall du centre de congrès d'Issoudun. Elle est gratuite et ouverte à tous.

Cette année 2021, une marche des Fiertés à bien eu lieu dans la région Centre-Val de Loire à Orléans et à Tours. Il n'y en n'a pas eu dans le Berry. Après Vierzon, Châteauroux et Bourges, Issoudun devait organisé l'événement en 2020 et 2021, finalement annulé à cause du contexte sanitaire.