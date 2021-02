Issoudun : la justice suspend la réouverture du musée de l'Hospice Saint-Roch

Le musée de l'Hospice Saint-Roch, à Issoudun, va devoir refermer ses portes. Le tribunal administratif de Limoges a examiné ce jeudi le recours déposé par la préfecture après la décision du maire d'Issoudun de rouvrir ce site culturel. "L'exécution de la décision 12 février 2021 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet acte", indique le tribunal administratif. Cela veut dire que le public ne pourra plus être accueilli. La préfecture de l'Indre s'était opposée à cette réouverture pour les visiteurs, en indiquant que la situation sanitaire reste préoccupante.

De son côté, André Laignel persiste et signe. Il rappelle que cette réouverture se fait dans des conditions sanitaires idéales. Une jauge de 30 mètres carré par visiteur est appliquée. Et seules les plus grandes salles du musée d'Issoudun sont ouvertes. Le premier vice-président de l'Association des maires de France co-signe une déclaration pour la réouverture de tous les établissements culturels recevant du public. "Parce que la culture est essentielle au maintien des liens sociaux et à la lutte contre l’isolement, nous demandons au Gouvernement de rouvrir tous les établissements culturels sans exception et d’annoncer une date de revoyure dans un calendrier raisonnable", est-il écrit dans cette tribune du syndicat national des scènes publiques.