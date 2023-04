Issoudun : le legs Mousnier ouvert aux femmes

C'est une aide de 11.000 euros par famille précieuse en ces temps d'inflation. Le legs Mousnier est remis à trois familles d'Issoudun ce samedi, aux alentours de midi. Cette aide est destinée aux foyers les plus modestes. Une tradition qui remonte au legs fait à la commune par Mr Mousnier lors de sa mort en 1850. Sans héritiers, il avait alors rédigé un codicille pour préciser ce qu'il voulait que soit fait des biens issus de ses domaines et ses terres.

Il y précisait que les revenus devaient être attribués à "Trois pères de familles probes et vertueux, pauvres, [afin qu'ils] puissent bénéficier de cet argent pour sortir leurs familles de la misère et de ne pas y retourner" détaille Diane Zammit, adjointe à la ville d'Issoudun en charge des affaires sociales (c'est elle qui prépare le legs Mousnier). Aujourd'hui, cette définition est élargie.

Ouverture aux femmes

Pourquoi l'attribution du legs Mousnier évolue-t-elle seulement maintenant ? "Il a fallu que l'on soit tous d'accord sur le fait de faire évoluer ce codicille, et de se dire sur quoi on voulait le faire évoluer. Il nous a paru important de travailler sur le mot "famille" (...) on voulait que ce soit la famille au sens large, avec une équité entre les hommes et les femmes. Donc il a fallu ester en justice, ca prend du temps, ca ne se fait pas facilement" explique Diane Zammit.

Autre modification du codicille : à l'époque c'étaient les vignerons qui étaient installés autour d'Issoudun qui faisaient partie du jury. Aujourd'hui ils ne sont plus là. Cette année des commerçants et artisans d'Issoudun feront donc partie du jury, aux cotés du Conseil municipal. Ces modifications ont été actées en justice fin 2022, et entrent donc en vigueur pour la première fois en cette année 2023.

Cinquante-trois dossiers de demande déposés

En cette année 2023, 53 dossiers ont été déposés pour demander le legs Mousnier. Un nombre qui a presque doublé, assez logiquement puisque les critères pour y prétendre sont élargis. Tous les candidats ont rédigé une lettre d'intention, pour expliquer ce qu'ils comptent faire de cet argent. Un vote à bulletin secret aura lieu samedi, avant l'annonce des lauréats et la remise du legs (11.000 euros pour chacune des trois familles)

Le montant du legs Mousnier a été beaucoup plus élevé par le passé "c'est dû aux bénéfices retirés des propriétés suite à l'entretien" précise l'adjointe en charge des affaires sociales à la mairie d'Issoudun. Il est établi à 11.000 euros depuis maintenant plusieurs années, une somme qui reste intéressante, particulièrement en cette période de forte inflation.