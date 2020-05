Issoudun : les visites auprès des résidents bientôt possibles dans deux Ehpad

C'est une excellente nouvelle pour les résidents de l'Ehpad de Bel Air et de l'Ehpad des Reflets d'Argent : ils pourront revoir leur famille. Mais les conditions de visites sont très encadrées pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

À Issoudun, l'Ehpad de Bel Air et l'Ehpad des Reflets d'Argent vont à nouveau autoriser les visites aux résidents, respectivement à partir du mercredi 6 mai et du lundi 11 mai. L'information est communiquée par le centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun. Les visites sont en effet interdites depuis le 10 mars. Un déchirement pour les familles et pour les résidents confinés dans les établissements médico-sociaux en raison de l'épidémie de Covid-19.

Des visites très encadrées pour éviter de nouvelles contaminations

À mesure que le déconfinement se rapproche, les règles sont légèrement assouplies. Néanmoins, les conditions pour rendre visite aux résidents sont très strictes et très encadrées.

Deux visiteurs par résident maximum

Les visiteurs devront amener et porter leurs propres masques (les masques grands publics, en tissus, sont autorisés). Sans quoi ils ne pourront pas rentrer dans l'établissement

Chaque visiteur devra se laver les mains à l'entrée et se verra prendre sa température

Aucun contact physique ne sera autorisé entre les résidents et les familles

Les visites auront lieu du lundi au dimanche, sur un créneau d’une demi-heure, entre 15h et 17h30. Les visiteurs devront prendre rendez-vous au 02 54 03 46 83 à partir du lundi 4 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h.