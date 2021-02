Issoudun : les visites privées au musée sont suspendues par la justice

Les lieux culturels ne peuvent pas accueillir de public et le musée d'Issoudun n'échappe pas à la règle. Voilà pourquoi le tribunal administratif de Limoges a décidé de suspendre les visites privées organisées en petit groupe au musée de l'Hospice Saint-Roch. La décision a été rendue ce jeudi, après l'examen mercredi du recours déposé par la préfecture de l'Indre.

Depuis samedi 20 février, des créneaux de réservation étaient proposés à des groupes pouvant aller jusqu'à six personnes. Samedi et dimanche, 59 visiteurs ont pu profiter de la galerie d'art contemporain du musée d'Issoudun. Et de nouvelles visites étaient d'ailleurs organisées ce mercredi, au moment même où la justice examinait le dossier. Les règles sanitaires en vigueur sont strictes : port du masque, gel hydroalcoolique à l'entrée et pas plus de six visiteurs simultanément.

C'est donc un nouveau revers pour André Laignel. Le maire d'Issoudun avait déjà été désavoué en justice. Jeudi 18 février, le tribunal administratif de Limoges avait en effet suspendu l'ouverture des plus grandes salles du musée de l'Hospice Saint-Roch après un premier recours de la préfecture de l'Indre.