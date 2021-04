Issoudun : ouverture d'un centre de vaccination pour les professions prioritaires

Les personnes de plus de 55 ans qui exercent une profession prioritaire peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Un centre leur est dédié à l'hôpital d'Issoudun.

Le centre hospitalier de la Tour Blanche, à Issoudun, annonce l'ouverture d'un centre de vaccination destiné aux professions prioritaires. Sont concernées les personnes de plus de 55 ans pour recevoir une injection du vaccin AstraZeneca. Deux premiers créneaux sont ouverts sans rendez-vous : mercredi 28 et jeudi 29 avril de 13h à 16h30. Les injections se feront au pavillon Marie Curie de l'hôpital. Les personnes devront venir avec leur carte vitale et un justificatif d'exercice de leur profession (un bulletin de salaire, une attestation de l'employeur ou une carte professionnelle par exemple).

Pour rappel, le gouvernement a précisé la liste des professions prioritaires :

Professeurs des écoles, collèges et lycées

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)

Accompagnants des élèves en situation de handicap

Professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels

Professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance

Policiers nationaux et municipaux ; gendarmes et les surveillants pénitentiaires

Chauffeurs taxi et VTC

Agents d'entretien (ramassage des déchets, nettoyage, centre de tri des déchets)

Agents de gardiennage et de sécurité

Commerces d'alimentation (caissières, employés de libre-service, vendeurs de produits alimentaires)

Professionnel des pompes funèbres

Ouvriers non qualifiés de l'industrie agroalimentaire

Le vaccin AstraZeneca est administré en deux injections espacées sur un délai de 9 à 12 semaines. Un second rendez-vous sera donc systématiquement programmé.