Issy-les-Moulineaux se mobilise pour aider les sinistrés victimes de l'explosion à Beyrouth (Liban). Quinze tonnes de vivres et de matériels vont être acheminées au Liban début octobre 2020. C'est la collecte locale la plus importante de toute la Région Ile-de-France.

Issy-les-Moulineaux solidaire de Beyrouth : 15 tonnes de vivres et de matériels récoltés pour les sinistrés

Les habitants d'Issy-les-Moulineaux sont généreux. Ils ont répondu massivement à l'appel de la Ville pour venir en aide aux sinistrés de Beyrouth, victimes de l'explosion qui a ravagé la ville le 4 août 2020.

Une collecte a eu lieu du 17 août au 17 septembre. Les habitants ont déposé leurs dons en nature dans un centre installé au Palais des Sports Robert Charpentier.

Plus de 15 tonnes de produits de première nécessité ont été amassées. Il s'agit de la collecte locale la plus importante de toute la Région Ile-de-France.

Un appel auprès des médecins et des pharmaciens de la ville a également permis de récolter une tonne de médicaments et de matériel médical. Plusieurs restaurants, boutiques et un supermarché de la ville ont fait don de 300 à 500 kg de vivres chacun.

Ces produits seront acheminés vers le Liban, par bateau, début octobre.

Le Conseil municipal doit aussi voter prochainement une aide financière humanitaire de 70 000 euros, soit l'équivalent d'un euro par habitant.