IST, contraception et consentement : des collégiens nancéiens sensibilisés à la santé sexuelle

C'est la semaine de la santé sexuelle. À Nancy, quatre classes de troisième sont sensibilisées aux infections sexuellement transmissibles, à la contraception et aux violences sexuelles en participant à des jeux dans le parc de la pépinière à Nancy. Des sages-femmes du planning familial sont présentes pour répondre aux questions des adolescents.

Marie Le Breton, sage femme à la maternité régionale de Nancy et au centre de santé sexuelle de Nancy est l'une des organisatrice de l'évènement © Radio France - Emma Dehoey

Des jeux de société autour des IST

Devant l'auditorium, un groupe de collégiens jouent à un jeu de société assez particulier. Justine, âgée de 15 ans, jette un dès et tombe sur la case "maladie sexuellement transmissible". À la question "Peut-on dépister toutes les MST en analysant notre sang ?", sa réponse est directe : non. "On peut le faire via les urines ou en mettant un coton-tige dans le vagin", assure de manière décomplexée la jeune fille.

Habituellement, les sensibilisations autour de la santé sexuelle s'effectuent dans les collèges et lycées. C'est la première fois que cet évènement a lieu en dehors des classes. "Ce type d'activité ludique rend les jeunes plus réceptifs, se réjouit Marie Le Breton sage-femme à la maternité régionale et au centre de santé sexuelle de Nancy. Ici, le cadre est plus intimiste".

Encore des tabous sur la sexualité

Dans un autre groupe, la parole n'est pas aussi libérée. Une sage-femme du planning familial distribue feuille blanche et crayons de couleur à des collégiens nancéiens, qui doivent plancher sur la sexualité. "Le champ est libre, vous pouvez dessiner, écrire un poème, une déclaration d'amour ou de rupture !", leur explique-t-elle.

Mise à part quelques cœurs dessinés, l'inspiration des jeunes n'est pas au rendez-vous. Quelques rires camouflent mal l'embarras. "Les feuilles restent blanches, constate Estéban, élève de troisième gêné par la situation. C'est compliqué de parler de ce sujet".

"J'avais pas envie, c'est du viol"

À côté, Lola est davantage prolixe. Elle s'inspire d'un film érotique diffusé sur Netflix : "C'est 365 jours. Dans ce film de fesses, un mec emprisonne une fille et la force à l'aimer. Et puis, il y a des trucs bizarres". La jeune fille a encore du mal à verbaliser la relation d'emprise ou le non respect d'un consentement.

Serena parvient à raconter à ses camarades une situation de violence sexuelle qu'elle a subi alors qu'elle avait 14 ans : "J'étais avec un garçon, il me forçait à faire l'amour même si j'en avais pas envie. À force, j'ai cédé, c*'est du viol. J'étais là devant lui en pleurs et lui, il en avait juste rien à faire". À côté, les garçons se murent dans le silence.

Au sein de l'activité dessin, Serena, une collégienne évoque des faits de violence sexuelle subie. © Radio France - Emma Dehoey

