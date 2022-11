IVG dans la Constitution : "un premier pas important" estime le réseau des femmes élues catalanes

Le vote s'est conclu par une ovation ce jeudi dans l'hémicycle. L'Assemblée Nationale s'est prononcée en faveur du droit à l'IVG dans la Constitution. Le texte a été adopté par 337 voix contre 32. Les députés LFI, à l'origine de cette proposition, ont salué un moment "historique".

Cette adoption a également été saluée dans les Pyrénées-Orientales où 110 élues locales ont signé dernièrement une tribune pour défendre le droit à l'avortement et demander justement son inscription dans la Constitution. Invitée sur France Bleu Roussillon ce vendredi, Annabelle Alessandria, conseillère municipale à Ille-sur-Têt et ambassadrice du réseau des femmes élues catalanes évoque "un premier pas important".

Le chemin est en effet encore long avant avant une inscription définitive de l'IVG dans la Constitution. Le Sénat doit maintenant se prononcer sur le texte. Fin octobre, une majorité de sénateurs, et notamment les élus des Pyrénées-Orientales Jean Sol et François Calvet avaient voté contre. "J'aimerais qu'ils comprennent qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'une question de parti politique" réagit Annabelle Alessandria. "Que pensent-ils au fond d'eux ? Ils vivent avec des femmes autour d'eux ! 80% des français souhaitent aujourd'hui que ce droit soient inscrit dans la constitution. Il est temps qu'ils entendent la voix des français et non pas de leur parti politique."

