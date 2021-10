IVG de 12 à 14 semaines : une loi sera à nouveau examinée à l'Assemblée, promet Christophe Castaner

"En France, l'avortement n'est pas menacé en droit, mais il l'est dans la pratique. Il y a de vraies inégalités territoriales et sociales. Si on veut garantir un droit réel et égal à celles qui doivent être protégées, il est nécessaire d'allonger les délais", a affirmé ce mercredi le patron des députés de La République en marche, Christophe Castaner, proposant qu'une loi en ce sens soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'ici fin novembre.

Un premier texte visant à allonger le délai d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse avait été voté par les députés en octobre 2020 avant d'être rejeté par le Sénat en janvier. Dans un entretien à Elle en juin, Emmanuel Macron avait exprimé son opposition à un tel allongement, estimant que l'avortement était "plus traumatisant dans ces délais-là".

Délai allongé de 12 à 14 semaines

Mais à quelques mois de la fin du quinquennat, certains parlementaires, y compris de la majorité, militent pour qu'une nouvelle proposition de loi sur le sujet soit examinée.

"Nous souhaitons que ce texte aboutisse", a insisté Christophe Castaner dans un entretien au Parisien paru mercredi soir. Même en cas de rejet du Sénat, "nous aurions le temps, en janvier-février de l'adopter définitivement à l'Assemblée nationale" a-t-il assuré. Interrogé sur les réserves émises par le président de la République sur une telle réforme, l'ancien ministre de l'Intérieur a reconnu qu'il n'avait "pas la même approche" que le chef de l'État. "Mais suite à l'avis du Conseil consultatif national d'éthique qui éclaire le débat, rien n'empêche de faire aboutir ce texte", a-t-il fait valoir.

Selon une étude de la Drees publiée le 28 septembre, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse a diminué en 2020, en particulier en mai et juin, probablement en raison d'une baisse des conceptions pendant le premier confinement.