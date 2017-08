Ivry : en visite au centre d'accueil des réfugiés, la Ministre de la santé alertée par les élus locaux

Agnès Buzyn, la Ministre des solidarités et de la santé, était en visite de mardi matin au centre d'accueil pour réfugiés d'Ivry-sur-Seine. Une visite pour se rendre compte de l'efficacité de la structure. Les élus locaux l'ont interpellée sur le traitement réservé aux migrants et aux associations.

Entre les soupçons d'utilisation de "gaz poivre" à Calais et l'interpellation de Cédric Herrou dans la vallée de la Roya ces dernières semaines, le traitement réservé aux migrants et aux associations leur venant en aide est aux cœur de polémiques. C'est dans ce contexte que la Ministre des solidarités et de la santé était en visite au centre d'accueil pour migrants d'Ivry-sur-Seine.

Je visite ce matin le centre d'accueil des #migrants à Ivry-sur-Seine, destiné en particulier aux femmes et aux familles. pic.twitter.com/1qpeHHMsCH — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) August 1, 2017

S'assurer que l'état respecte ses engagements

À cette occasion, Christian Favier, Sénateur et Président du Conseil départemental du Val-de-Marne a remis une lettre à la Ministre. "On veut surtout attirer son attention sur une situation d'accueil au plan national qu'on trouve assez déplorable, je pense aux incidents de Calais, aux migrants refoulés à frontière italienne sans avoir pu faire leur demande de droit d'asile... On profite donc de sa venue dans un centre – il faut le dire exemplaire – pour dire « attention, la situation est grave, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures »".

Le Maire d'Ivry, Philippe Bouyssou souscrit complètement aux remarques de Christian Favier. L'édile ajoute le volet financier : "Ce rassemblement militant ce matin a pour but d'exiger du Gouvernement les moyens dignes pour accompagner toutes les catégories de réfugiés qui arrivent sur notre territoire". Le centre d'accueil d'Ivry est ouvert depuis janvier 2017, son fonctionnement – d'un coût évalué à 8 millions d'euros par an – est salué par les institutions, mais les responsables s'inquiètent : depuis le début de l'année, le nombre d'arrivées de mineurs non-accompagnés est en forte hausse. Entre 120 et 150 jeunes par mois en début d'année, plus de 175 par mois depuis mars et même 245 arrivées au mois de juin dernier. Soit une augmentation de 100% sur la même période par rapport à 2016.

Agnès Buzyn s'est vue remettre une lettre par Christian Favier, le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, accompagné du maire d'Ivry Phillipe Bouyssou et de la Sénatrice Laurence Cohen. © Radio France - France Bleu Paris

À Ivry, un centre "modèle"

En réponse à ces inquiétudes, la Ministre a pris son temps pour écouter les remarques et visiter le centre d'accueil. Un passage notamment par le centre de santé intégré, permettant une prévention et une prise en charge plus efficace des besoins. Un temps aussi d'échange avec les personnels soignants et aidants pour mieux appréhender les difficultés quotidiennes. À la sortie, le message est bien reçu assure la Ministre qui veut avant tout retenir ce qui fonctionne : "On est capable de faire des choses extraordinaires dans ce pays. Nous sommes souvent défaitistes quant à notre capacité d'accueil des migrants, mais on voit à Ivry un centre modèle qui a déjà permis d'héberger 14.000 personnes depuis son ouverture".

Et sur les polémiques nationales, Agnès Buzyn botte en touche : "ces questions sont plus liées à l'action du Ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui il y a une préoccupation importante du Gouvernement concernant l'accueil des migrants, j'en ai en partie la charge. C'est un volet que nous allons renforcer, nous devons impérativement donner un accueil digne aux migrants sur notre territoire". Avant de partir, Agnès Buzyn l'a assuré "sur l'aspect santé et mineurs isolés, il n'est prévu aucune coupe budgétaire, bien au contraire".