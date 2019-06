Ivry-sur-Seine : les habitants votent à plus de 90% contre la reconstruction du centre de traitement des déchets

Ivry-sur-Seine, France

A l'origine, c'est la mairie d'Ivry qui devait organiser une consultation des habitants sur le projet de reconstruction de l'incinérateur du Syctom, mais le tribunal administratif le lui a interdit après que le préfet a saisi la justice. C'est donc finalement le collectif 3R qui a organisé ce samedi cette consultation citoyenne avec cette question : "Pour ou contre le projet actuel de reconstruction du centre de traitement des déchets du Syctom, Ivry Paris-XIII ?"

Les bulletins de vote pour la consultation citoyenne à Ivry © Radio France - Joanna Yakin

Sept bureaux de votes étaient donc ouverts ce samedi de 10h à 16h à travers la ville pour que les Ivryens puissent s'exprimer. Finalement, 570 habitants se sont déplacés aux urnes et ont majoritairement voté contre le projet (519 voix contre).

Raymonda habite depuis plusieurs dizaines d'années à Ivry et a voté contre.

Quand on nous dit que tout est pur (...) moi je vois des fumées un peu bizarres, je me dis que ça peut sûrement pas me faire du bien (Raymonda)

Julien a également glissé un bulletin "contre" car selon lui, "on ne peut pas faire des grandes manifs pour sauver le climat et après, localement, dire que l'on s'en fout"

Le préfet ferait bien d'écouter la colère qui monte (Julien)

Le maire communiste d'Ivry, Philippe Bouyssou, lui, n'est opposé qu'à une partie du projet. L'élu est favorable à la reconstruction de l'incinérateur "pour ne plus avoir besoin d'enfouir les déchets", mais opposé à la création d'une seconde usine appelée UVO (Unité de Valorisation Organique), "au regard de ce que vont être les nouvelles consignes de tri".

Si Philippe Bouyssou a conscience que cette consultation citoyenne n'a pas de valeur légale, il assure toutefois qu'elle va "déjà servir à faire parler du sujet" et lui permettre "d'avoir peut-être un poids plus important dans un certain nombre de discussions".

Les associations attendent par ailleurs que la justice se prononce sur un recours qu'elles ont déposé au tribunal administratif.