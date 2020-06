Iwas : le témoignage d’une jeune Corse

Parti il y a 8 jours des USA le hashtag « #Iwas » a débarqué en France. Agressions sexuelles, viols, harcèlement, plus de 40 000 témoignages ont déjà été livrés en France sur Twitter et plusieurs dizaines, voire centaines en Corse. Ce mardi, une jeune femme, victime d’agression sexuelle alors qu’elle était encore mineure, nous donne son sentiment sur ce phénomène après avoir elle-même témoigné sur via les réseaux sociaux et le hashtag « #Iwas ».

Plus de 40 000 témoignages ont déjà été livrés en France sur Twitter - DR/

Récit anonyme d’une jeune insulaire Copier

La parole libérée

« Beaucoup de filles ont toujours eu très peur de témoigner par peur des représailles notamment des agresseurs ou de leurs familles et aujourd’hui ça se libère parce qu’on est beaucoup à le faire et il était temps que ça bouge. C’est toujours très difficile de franchir la porte du commissariat, on a beaucoup d’histoires de plaintes qui ont été déposées et n’ont pas donné de suites après, les filles ont peur de se faire décrédibiliser par des agents, c’est très fréquent »

Une catharsis

« Cela permet de _se sentir moins seule, de voir que beaucoup sont dans la même situation_, ça fait beaucoup de bien et ça permet à celles qui n’avaient pas le courage.. de le faire aujourd’hui »

Une île protégée ?

« Qu’importe le lieu, garçon comme fille personne n’est à l’abri, il est temps de faire bouger les consciences...Il faudrait que toutes les plaintes soient prises, ce serait un bon début que des enquêtes soient menées, qu’on soit pris au sérieux »

Des noms jetés en pâture, un risque de dérapage ?

« Les noms sont faux, ce n’est pas du tout le but, il y a eu un gros malentendu on ne sait pas qui a balancé cette fausse liste…On essaie d’apporter _du soutien aux victimes et d’accompagner celles qui ont le plus peur à faire des démarches notamment judiciaires._..Pour l’instant on recueille les plaintes, on contacte des associations comme celles de femmes victimes de violences, et un bon début serait de toucher plus de gens que les utilisateurs de réseaux sociaux…il faut vraiment que la parole se libère encore plus »

Quelles conséquences ?

« Aujourd’hui je vais mieux mais cela a été très long et j’ai eu beaucoup de mal à en parler…Je pense qu’on ne guéri totalement de ça seulement très tard dans notre vie voire jamais, mais un bon début c’est que justice soit faite… »

S’adresser aux agresseurs

« Beaucoup d’entre eux ne savent même pas de quoi ils sont coupables, _ils faut éduquer tout le monde. Ce n’est pas un lynchage public qui est en cours_, balancer des noms sur les réseaux sociaux ce n’est pas le but. »