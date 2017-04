J-100 avant le passage du Tour de France à Blagnac

Dans 100 jours, Blagnac, la voisine de Toulouse, accueillera le Tour de France. Le samedi 15 juillet, le départ de la 14ème étape sera donné du Parc des Ramiers, direction Rodez. La ville se pare tout doucement aux couleurs de la Grande Boucle.

Le décompte est affiché sur la façade de l’Hôtel de ville et les principaux équipements publics (patinoire, salle Odyssud, piscine, etc) arborent ou arboreront dans les prochains jours des bâches événementielles. Le samedi 15 juillet, la quatorzième étape reliera Blagnac (Haute-Garonne) à Rodez (Aveyron). Ce sera la huitième fois qu'elle accueille la Grande Boucle, la sixième qu'elle est ville-départ. Blagnac était un passage quasi obligé du Tour à la fin des années 1980 (six fois entre 1984 et 1990). Le dernier passage des coureurs date de 2012.

L'Hôtel de Ville de Blagnac s'est mis aux couleurs du Tour avec un décompte jusqu'au 15 juillet. © Radio France - Bénédicte Dupont

Devant le stade Ernest Argelès à l'entrée du parc des Ramiers, une borne de deux mètres de haut a été installée pour matérialiser le départ du peloton. Les champions partiront du Parc des Ramiers direction Aeroscopia en passant par la base de loisirs des Quinze Sols, le centre commercial, la ZAC Andromède et le rond-point Aéroconstellation. Le départ lancé, le vrai, se fera à la sortie de Seilh.

La Ville a notamment fait installer des "kakémonos", ces affiches accrochées aux candélabres (photo ci-dessous), en tout 100 kakémonos qui jalonnent le parcours des Ramiers à Airbus. Ils resteront jusqu'au 15 juillet. Coût pour la Ville d'après le prestataire, environ 10.000 euros.

Ont été installés des affichettes tout le long du parcours blagnacais, des Ramiers au musée Aeroscopia. © Radio France - Bénédicte Dupont

Blagnac lance aussi un concours de selfies liées au Tour de France en partenariat avec les commerçants, allez voir pour toutes les animations sur le site letour.mairie-blagnac.fr.

Les autres villes-étapes d'Occitanie se préparent aussi

Si Luchon fait souvent partie des passages du peloton, cette année le Tour fait l'impasse pour privilégier Peyragudes avec une arrivée le jeudi 13 juillet (départ de Pau) pour une étape pyrénéenne, notamment via le col de Peyresourde aux confins de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Ce sera seulement la deuxième fois que la station haut-garonnaise accueille une arrivée, depuis la première en 2012 et la victoire d'Alejandro Valverde au sommet.

Tour de France. Étape 12 : Pau - Peyragudes, 214 km | @scoopit https://t.co/XOr5G9wWZ0 — Station Peyragudes (@Peyragudes) March 14, 2017

Le lendemain, jour de la Fête Nationale place à l'étape ariégeoise entre Saint-Girons et Foix, pour un parcours spécial de 100 kilomètres. La première a vu le Tour pour la dernière fois en 2013, là aussi pour un départ. La seconde faisait partie des ville d'arrivées en 2012. À elles deux, Saint-Girons et Foix totalisent 11 passages, arrivées ou étapes de cette course mythique.

Dans 100 jours, les coureurs du Tour de France s'élanceront à l'assaut des 100 km 100% Ariège de l'étape Saint-Girons / Foix ! @LeTour pic.twitter.com/oc27VXiK46 — AriegeleDépartement (@ariegeledpt) April 4, 2017

Et puis le 15 juillet, on l'a dit, les coureurs partiront de Blagnac direction Rodez, ultime étape en Occitanie. La capitale aveyronnaise avait été bien gâtée en 2015 avec une arrivée et une étape en boucle avec Mende; en 2010 un départ direction Revel. Avant cela, la seule participation ruthénoise datait de 1984.

Inauguration de la ligne d’arrivée du Tour de France à Rodez https://t.co/nlykZYRC9G #tdf2017 pic.twitter.com/RXKv8WnWt8 — Département Aveyron (@dept_aveyron) April 5, 2017

