J-2 avant la réouverture des terrasses : à Candas et Saint-Riquier, les cafés s'activent !

Alors que les terrasses des cafés, bars et restaurants rouvrent ce mercredi 19 mai, les cafés de village, véritables poumons des communes, sont en pleine effervescence pour permettre d'accueillir leurs clients dans les meilleures conditions. Direction les cafés de Candas et de Saint-Riquier.

J-2 avant la réouverture des terrasses ! France Bleu Picardie vous offre d’ailleurs le café pour l’occasion mercredi... dans quelques uns de nos établissements partenaires (Le Loft et le Tower's à Amiens ; La Civette à Albert ; Le café du centre à Friville-Escarbotin et Le bar de l'univers à Péronne). Forcément c’est l’effervescence dans les cafés, bars et restaurants, qui s’apprêtent à accueillir leurs premiers clients depuis fin octobre. Ce sera uniquement en extérieur, et en demi-jauge (jauge à 100 % le 9 juin). Mais on s’affaire pour les derniers préparatifs, en préparant les tables et chaises, en mesurant les dernières distances entre les tables.

A Candas, le bar-tabac "Le Soleil Levant" a investi dans une terrasse

A Candas, village situé tout près de Bernaville, Chantal et Daniel Doye ont décidé d'investir dans une terrasse pour cette réouverture : "On s'est dit qu'on avait envie de retrouver nos clients, de refaire une bonne ouverture et de les accueillir dans de bonnes conditions, sur une belle terrasse. Nos clients ont hâte de revenir boire un café, une bière et de discuter entre eux, détaille Chantal. Cet hiver, ils ont pris le café sous la pluie, le vent... dans de mauvaises conditions : là, ils vont apprécier, ils seront installés confortablement !"

La terrasse, en bois et surélevée sur la rue, peut accueillir normalement 30 personnes ; mais la jauge est réduite de moitié jusqu'au 9 juin et la troisième phase du déconfinement : "Je pense que cela _va permettre d'accueillir des familles, qui avec les enfants n'aiment pas toujours entrer dans le café, mais aussi des gens de passage_, qui ne connaissent pas Candas... et qui en voyant la terrasse s'arrêteront boire un petit verre. Ce n'est que du bon !" se réjouit Chantal Doye.

Chantal et Daniel Doye ont investi dans une terrasse pour pouvoir accueillir leurs clients dès ce mercredi 19 mai. © Radio France - Jeanne Daucé

Horaires d'ouverture : Le bar-tabac Le Soleil Levant, 7, rue de Doullens à Candas, ouvert tous les jours à partir de mercredi 19 mai entre 7h et 21h, le dimanche entre 7h et 13h.

A Saint-Riquier, le café de l'Abbaye attendu de pied ferme par ses habitués

A Saint-Riquier, le café de l’Abbaye, le seul du village et véritable lieu de vie, s’active. La pression est double, car les gérants, la famille Boutet, ont repris l'affaire début octobre et ont dû baisser le rideau après à peine un mois d'ouverture avec le reconfinement. Jusque là, les trois gérants ont vu seulement leurs clients le dimanche matin pour de la vente de plats à emporter ou pour accueillir les turfistes. A deux jours de la réouverture des terrasses, on trépigne chez les habitués et chez les propriétaires, la famille Boutet.

"On a les clients qui viennent ce dimanche matin pour le PMU qui disent "Ah ben on se voit mercredi !" Ils sont contents de venir boire un verre, un café... et nous ça va nous faire plaisir de les revoir", détaille Anthony Boutet, l'un des trois gérants du café de l'Abbaye. Manu, un habitué du café depuis 10 ans et turfiste, explique que ce n'est pas pareil de venir faire son tiercé le dimanche matin : "D'habitude, on boit un coup avec les copains, là il n'y a rien du tout : on attend mercredi avec impatience !"

Emilie aussi attend la réouverture avec impatience : "Je suis en vacances, donc mercredi je viendrai sûrement boire un verre et manger ! C'est vraiment l'âme du village, ce café." Pour l'occasion, le café de l'Abbaye prépare deux terrasses - l'une pour le bar, sur la voie publique, qui permettra d'accueillir 75 personnes avec la demi-jauge ; et à l'arrière, une terrasse pour manger, en plein air, qui permet de recevoir 40 convives, là aussi moitié moins qu'en temps normal.

Horaires d'ouverture : Le café de l'Abbaye, 12 place de l'église à Saint-Riquier. Ouverture tous les jours à partir du mercredi 19 mai, de 7h à 21h.