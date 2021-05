La reprise du sport mercredi : qui peut faire quoi ?

Le Ministère des Sports autorise la reprise de plusieurs activités sportives ce mercredi 19 mai, mais lesquelles ? Avec ou sans contact ? On tente de tout expliquer pour les sportifs franciliens.

Il est parfois difficile de s'y retrouver pour les sportifs : qui peut faire quoi, à quelle date ? Si ce 19 mai est la date de réouverture des théâtres, cinémas et autres terrasses, elle représente aussi un premier "déconfinement" pour tous les sportifs, en club ou non. Déjà, tous les abonnés à une salle de sport, sauf dérogation, devront attendre le 9 juin pour revenir. Ensuite, le gouvernement a décidé de créer deux catégories : les prioritaires, les non-prioritaires. Les prioritaires sont les professionnels et les mineurs, les majeurs non-professionnels ne sont pas prioritaires. Tout est résumé dans le tableau ci-dessous du Ministère des Sports.

Les prioritaires : reprise à l'intérieur et avec contact

Pour les mineurs (et les pros), les activités sportives d'intérieur, y compris la piscine, sont donc autorisées à partir de ce mercredi, dans le respect des protocoles. Cela permettra aux basketteurs, handballeurs, volleyeurs et autres, faisant partie d'une association (ou non), de pouvoir réinvestir les gymnases, dont l'ouverture a été autorisée par le gouvernement. Les compétitions reprennent donc avec une limite de 50 participants si l'événement a lieu dans l'espace public, sans restriction si ce n'est pas le cas.

Les autres : on reste dehors

Pour le public non-prioritaire, il faudra attendre le 9 juin pour le sport d'intérieur et le 30 juin pour le sport d'intérieur avec contact (9 juin sport d'extérieur avec contact). Ce mercredi marque simplement la fin d'interdiction de rassemblement sportif en extérieur (club d'athlétisme), mais il faut respecter un nombre maximum de 10 personnes sur la voie publique si le sport se pratique sur la voie publique. Les adultes attendront aussi le 9 juin pour revenir à la piscine. Les compétitions sans contact et en extérieur peuvent reprendre.

Les spectateurs de retour

Concernant les spectateurs, ils pourront revenir à la fois à l'intérieur et dehors. Dans les stades ouverts, la limite est fixée à 1000 personnes ou 35% de la jauge. Dans les enceintes fermées, la limite est à 800 spectateurs ou 35% de la jauge maximale. Tout le monde devra rester assis.