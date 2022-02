J-28 avant le passage du Paris-Nice à Dun-le-Palestel

La Creuse accueillera le Paris-Nice dans un mois. Le 8 mars prochain, Dun-le-Palestel sera la ville d'arrivée de la troisième étape de cette mythique course cycliste. Un véritable évènement, puisque la dernière arrivée d'étape dans notre département remonte à 1996. Ce mardi 8 février, François Lemarchand, le responsable sportif de l'épreuve était à Dun-le-Palestel.

Les routes creusoises promettent un beau spectacle

Ce mardi 9 février, la salle du conseil de la mairie de Dun-le-Palestel a été décorée aux couleurs de la course. Des fanions multicolores pendent au plafond. Des petits vélos sont accrochés au buste de Marianne et deux maillots jaune et à pois en contre-plaqué trônent près de l'estrade. Les enfants et les aînés de la commune ont tous mis la main à la pâte pour réaliser ces décorations et prouver une fois encore que la Creuse reste une terre de vélo.

La salle du conseil de la mairie est décorée pour l'occasion © Radio France - Camille André

Une trentaine de personnes sont d'ailleurs venues écouter François Lemarchand à l'occasion de cette conférence de presse. Le responsable sportif de l'épreuve semble enthousiaste à l'idée de retrouver les routes creusoises : " J'ai été coureur professionnel. J'ai participé plusieurs fois au tour du Limousin avec ses routes assez rugueuses. C'est ce que je recherchais", assure-t-il.

"Dans le Paris-Nice il en faut pour tout le monde : on a de la plaine, de la moyenne montagne, de la montagne. Ici on commence à monter un peu en pression. Ce ne sont pas forcément des sprinters qui vont s'illustrer à Dun-le-Palestel", prophétise-t-il.

Primoz Roglic annoncé grand favori

A l'occasion de cette visite, François Lemarchand a annoncé la venue d'un grand nom du cyclisme : Primoz Roglic. Le Slovène qui a failli emporter la course l'an dernier part grand favori.

D'autres concurrents sérieux ont déjà annoncé leur venue sur les réseaux sociaux : notamment le colombien Nairo Quintana, ou encore le Belge Wout van Aert. En revanche le Montluçonnais Julian Alaphilippe, ne devrait pas participer à la course.