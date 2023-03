J-500 avant les JO 2024 : combien de spectateurs pourront assister aux épreuves de tir ?

Combien de personnes pourront assister aux épreuves de tir au sein du Centre national de tir sportif de Châteauroux ? À 500 jours du lancement des Jeux olympiques, la question reste pour l'instant sans réponse. Ni la Fédération française de tir, ni la métropole de Châteauroux n'ont de réponses pour l'instant. Seul l'organisateur Paris 2024 connaît le chiffre. Contactés, ils n'avaient pas répondu à nos sollicitations lors de l'écriture de ces lignes.

Seule certitude, plusieurs milliers de personnes seront attendues chaque jour au CNTS en juillet 2024, au moment des épreuves. Seront-elles des licenciés de tir sportif ? Des journalistes ? Des curieux venus découvrir la discipline ?

"Paris 2024 nous a garantit qu'il y aurait du public à chaque épreuve. Après ce sera du public, tantôt sur des créneaux réservés à des personnes qui sont plutôt au sein des clubs. D'autres créneaux seront plutôt réservés au grand public", avance Alexis Rousseau-Jouhennet, le directeur de la communication de Châteauroux Métropole. Après vous avez aussi la presse et d'autres visiteurs. Et la jauge est de 600 places dans le stand final, on va vite arriver à saturation. Il y a aura toujours du monde dans la salle pour assister à ces épreuves et, on l'espère, le plus ouverte possible au grand public."

2.000 places gratuites pour Châteauroux

Ce qui est certain pour l'instant, c'est que la métropole de Châteauroux a obtenu une dotation de 2.000 places au titre de ville-hôte des JO. "Ces places sont réservées à un public cible, détaille Alexis Rousseau-Jouhannet. On a pensé dans un premier temps aux clubs et aux associations sportives, engagées à nos côtés sur le territoire pour en faire un territoire sportif. Et puis, nous avons pensé au public des centres de loisirs, de notre pôle ado lors de ces vacances d'été."

Les modalités d'attribution des places n'ont pas encore été actées. Les associations devront peut-être faire acte de candidature et/ou remplir un cahier des charges. "On doit encore réfléchir au système de répartition des places" explique Alexis Rousseau-Jouhannet.

Ces places seront féminines et la Métropole a fait le choix de prendre des places à la fois pour des séances de qualifications et des finales, dans toutes sortes d'épreuves aussi bien masculines que féminines.