J-500 avant les JO 2024 : le CNTS de Châteauroux-Déols se prépare pour recevoir les épreuves de tir sportif

C'est un vrai marathon qui a démarré il y a un peu moins d'un an pour le CNTS de Châteauroux-Déols : le plus grand centre de tir sportif sur le continent européen s'active pour accueillir les épreuves des Jeux Olympiques du 27 juillet au 5 août 2024, puis les Jeux Paralympiques du 30 août au 5 septembre 2024.

Armand Nicolas, responsable technique ciblerie, fait partie de ceux en charge également de l'organisation des compétitions au CNTS. Il décrit une partie des aménagements qui restent encore à faire : "Il y a encore beaucoup de travail : construction de parkings, climatisation du stand 10 mètres etc. (...) On avance très vite donc là il y a une partie des travaux qui vont être faits d'ici le mois de mai 2024, et à partir de là c'est Paris 2024 [les organisateurs des JO]; on leur donne les clés du site et ils font tous les aménagements dont ils ont besoin jusqu'avant les Jeux". À savoir par exemple l'installation de bureaux, ou encore la décoration des lieux aux couleurs olympiques.

Une première "répétition" cet été

Les athlètes internationaux seront en réalité déjà accueillis au CNTS dès cet été, avec un "training camp", une sorte de mise en jambe; "des matchs seront organisés au mois de juillet (...) c'est une mini-compétition de répétition" résume Armand Nicolas. L'idée, c'est d'apprivoiser les lieux, de faire une sorte de reconnaissance : "Ca permet de voir le stand, comment sont les vents sur le stand, dans quel sens il passe, de manière à connaître les conditions" explique le responsable technique ciblerie.

L'affichage des cibles lors d'une soirée de démonstration au CNTS © Radio France - Manon Klein

Des espoirs de médailles françaises

La fédération française de tir sportif espère au moins deux médailles aux Jeux Paralympiques. Jean Quiquampoix, déjà médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 , porte une bonne partie de ces espoirs. La française Océanne Muller , 5eme à ces mêmes JO alors qu'elle n'avait que 18 ans, représente elle aussi une chance de médaille.

Pour les Jeux Paralympiques, la fédération française espère au moins une place en finale.

