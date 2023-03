J-500 avant les JO 2024 : revivez notre émission en direct depuis le CNTS de Châteauroux-Déols

J-500 avant les Jeux Olympiques en France ! L'impatience monte chez tous les passionnés de sport, notamment dans l'Indre qui accueillera certaines épreuves. La compétition de tir sportif aura lieu dans le Centre national de tir sportif (CNTS) de Châteauroux-Déols . À un an et demi de l'évènement, France Bleu Berry a installé ses studios au coeur du CNTS pour une émission spéciale, ce mardi 14 mars entre 6h et 9h. Vous pouvez réécouter les interviews et les reportages dans cet article.

Commençons par le commencement ! Le tir sportif, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de 12 disciplines (certaines sont olympiques, d'autres non). C'est une pratique assez méconnue, qui compte pourtant près de 250.000 licenciés en France.

Les bâtiments du CNTS, inaugurés en 2018, sont parfaitement adaptés pour accueillir ce type d'événements. De nombreuses compétitions sont d'ailleurs régulièrement organisées sur ce site de 100 hectares, qui est la plus grande infrastructure de tir sportif en Europe. Grâce à ses atouts et à cette expérience, le CNTS a séduit le comité olympique comme "plan B". Car les épreuves de tir sportif devaient initialement avoir lieu à La Courneuve, en région parisienne. Projet qui a été abandonné en juillet dernier, au profit de Châteauroux, car trop coûteux.

Sébastien Lebeau, directeur du CNTS, invité de France Bleu Berry ce mardi 14 mars - CNTS

Une fierté pour le Berry et des retombées économiques

C'est donc une immense fierté pour les Berrichons d'avoir la chance d'accueillir le plus grand événement sportif de la planète dans 500 jours. Les Jeux olympiques auront lieu du 27 juillet au 5 août 2024, puis les Jeux Paralympiques du 30 août au 5 septembre 2024.

"Le chrono est lancé et tout s’accélère depuis quelques mois, les journées ne sont pas assez longues, explique Sébastien Lebeau, directeur du CNTS, invité de France Bleu Berry lors de notre émission spéciale. Vous êtes sur le plus grand site d’Europe, c’est une structure complète qui permet d’accueillir les plus grandes compétitions internationales".

Fierté partagée par le maire de Châteauroux. "On continue à se pincer encore un peu chaque matin et jusqu’au jour J, sourit Gil Avérous. On sera vraiment dans l’atmosphère quand les athlètes seront là, que les caméras seront braquées sur Châteauroux. En attendant, c’est une grosse pression, il faut être prêt et il reste quelques questions à régler".

Un coup de projecteur exceptionnel pour la ville de Châteauroux et les communes aux alentours. "Les retombées économiques seront importantes, assure Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre. Dans le département, l’événementiel sportif et culturel représente 40 millions d’euros par an. Ça va donner un coup de boost. Et puis on est le petit poucet de Paris 2024 donc on va automatiquement parler de nous. Tout l’argent public qui sera mis sur ces Jeux sera pérenne".

Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre, invité de France Bleu Berry © Radio France - Carl Dechâtre

Encore 500 jours pour être prêt

Plus une minute à perdre ! Il reste encore beaucoup à préparer et à aménager pour accueillir les sportifs, leurs délégations, les spectateurs, les journalistes venus du monde entier. L'une des principales préoccupations est donc le logement . "Il faut trouver 600 hébergements pour les athlètes et les délégations, précise le maire Gil Avérous. Pour l’instant, on a 372 logements sécurisés. Mais il reste environ 230 chambres à trouver. D’ici une dizaine de jours, on devrait définitivement acter le lieu de ces hébergements".

Gil Avérous, maire de Châteauroux, lors de l'émission spéciale en direct du CNTS © Radio France - Carl Dechâtre

Le CNTS se prépare lui aussi à accueillir les Jeux. Des travaux sont prévus, ainsi que le recrutement de bénévoles . Il faut aussi décorer le site aux couleurs de l'événement. Les athlètes internationaux seront par ailleurs accueillis dès cet été sur le site pour un stage d'entraînement.

Un événement qui va attirer de nombreux spectateurs

"On attend environ 2.000 personnes par jour", estime Jean-Pierre Chaulier, président de la Ligue de tir en Auvergne et membre du comité directeur de la Fédération française de tir. Il a œuvré pour la candidature de Châteauroux à l'organisation de ces épreuves des Jeux olympiques.

Jean-Pierre Chaulier, président de la Ligue de tir en Auvergne © Radio France - Carl Dechâtre

Preuve de l'engouement provoqué par l'accueil des JO en France, la billetterie sur tirage au sort a été prise d'assaut lors de ces dernières semaines, avec parfois des prix exorbitants pour assister à certaines disciplines. Difficile de savoir précisément aujourd'hui combien de spectateurs pourront assister aux épreuves à Châteauroux, mais la mairie annonce qu'elle a récupéré 2.000 places , qu'elle va redistribuer.

Une grande fête populaire

Le comité olympique promet une grande fête populaire pendant ces Jeux organisés en France. "On est train de préparer une grande fête qui durera pendant tous les Jeux olympiques et paralympiques, explique le maire de Châteauroux. Ce sera en centre-ville, vraisemblablement sur la place entre Equinoxe et le parking Diderot. Cela permettre à tout un chacun de vivre les Jeux comme si on était à Paris, toutes épreuves confondues, pas seulement le tir". Il annonce également des retransmissions en direct, des animations permanentes".

Et nouvelle fierté pour le Berry : la toute première médaille d'or de ces Jeux olympiques 2024 sera remise à Châteauroux, le samedi 27 juillet. "Tout l’enjeu est de faire résonner la Marseillaise au Centre national de tir sportif dès le premier jour, espère Gilles Muller, le directeur technique national de la Fédération française de tir. Depuis 2004, ce sont les Chinois qui prennent la première médaille, c’est un vrai enjeu géopolitique pour eux mais on va essayer d’inverser la tendance. Le fait d’être sur notre site, sur notre lieu d’entraînement, ça va donner un avantage certain à nos athlètes".

Gilles Muller, directeur technique national de la Fédération française de tir © Radio France - Carl Dechâtre

Un athlète berrichon en compétition ?

Participer aux Jeux olympiques ou paralympiques, c'est le rêve de chaque sportif. Et cela deviendra peut-être réalité pour Dylan Kerreneur, un Breton de 26 ans, qui a posé ses valises dans l'Indre et travaille désormais à mi-temps au CNTS, en parallèle de sa carrière en Équipe de France de para-tir. Champion du monde en 2018 (en carabine 50 m couché) , il a découvert ce sport alors qu'il avait 10 ans, dans un centre de rééducation.

Dylan Kerreneur (à droite) avec notre baladeur Christophe Ziri - CNTS

