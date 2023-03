J-500 avant les JO 2024 : sécurité, transports, budget, les grands chantiers qui restent à terminer

C'est une course contre la montre. Ce mardi, il ne reste plus que 500 jours avant les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. De nombreux défis restent encore à relever, de grands chantiers à réaliser. Sécurité, cérémonie d'ouverture, prix des billets, transports, budget... Tout sera-t-il prêt à temps ? France Bleu fait le point.

Les transports : encore du boulot

Le chaos dans les transports en commun pendant les JO : voilà sans doute l'un des cauchemars des organisateurs. C'est aussi l'un des gros points d'inquiétudes, car pour l'instant, le réseau francilien est loin du compte. Le défi est de taille : transporter autant de voyageurs que lors d'un jour de pointe en Ile-de-France, soit 9 à 10 millions de personnes, mais sur 25 sites concentrés à Paris et en Seine-Saint-Denis, le tout en plein mois d'août. "C'est comme si on avait 50 matches par jour pendant deux semaines", souligne Laurent Probst, directeur général d'Ile-de-France Mobilités (IDFM).

À Saint-Denis, autour du Stade de France, on prévoit des pics à 1.000 personnes par minute "pendant plusieurs heures, c'est assez inédit à gérer", selon Laurent Probs. À Versailles, pour acheminer 40.000 spectateurs à l'Etoile royale pour le cross-country équestre, des navettes de bus seront organisées depuis les gares à raison de deux rotations toutes les minutes, "une organisation militaire".

Des infrastructures incomplètes

Sur le papier, tout était parfait : métros, trains, bus et tramways. Le dossier de candidature de Paris publié il y a sept ans laisse rêveur. Il promettait par exemple des temps de parcours de "22 minutes jusqu'au village des médias et 30 minutes jusqu'au village olympique depuis (l'aéroport de) Roissy par la ligne 17" du futur métro du Grand Paris. Mais celle-ci ne sera pas achevée avant 2030. Le CDG Express, un train rapide devant relier Roissy au centre de Paris, et la ligne 16 ne seront pas non plus au rendez-vous. Seul métro qui sera ouvert (juste) à temps : la ligne 14, qui doit être prolongée au nord jusqu'à Saint-Denis Pleyel à proximité du village olympique et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. En juin 2024.

"Le plan de transport est au point" pour les JO, assure IDFM, qui travaille sur une application dédiée aux transports pendant les Jeux, dans le but d'équilibrer les flux de voyageurs entre les lignes. Date de sortie prévue au printemps 2024. Le nombre de trains va être augmenté de 15% et 5.000 agents seront postés dans les gares pour orienter les voyageurs.

Mais l'Institut Montaigne, un centre de réflexion sur les politiques publiques en France, est loin d'être du même avis : "Les solutions annoncées ne paraissent ni suffisantes, ni opérationnellement faisables", juge Iona Lefebvre Pour elle, remplacer des métros inachevés par des autobus ou des navettes sur la Seine "ne va pas répondre de façon conséquente aux besoins". Au total, 185 km de voies en région parisienne seront réservées aux personnes accréditées, aux transports et aux secours.

"La congestion routière va exploser ! Si on a 185 km de voies réservées, je vous laisse imaginer la galère que ça va être sur le périphérique" parisien, s'exclame-t-elle. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, s'inquiète par ailleurs des risques de saturation lors de la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet 2024, "un vendredi soir de chassé-croisé" avec 600.000 spectateurs à acheminer en plus des vacanciers en route vers les gares parisiennes. "La capacité serait insuffisante et ce serait dangereux", a-t-elle alerté. Laurent Probst, directeur général d'IDFM, a réclamé moins de 500.000 spectateurs, "sinon on ne pourra pas gérer". La réévaluation de la jauge est "en cours d'étude", a-t-il confié.

Manque de personnels

Au-delà des infrastructures, le manque de conducteurs inquiète également. L'opérateur des transports publics parisiens a été mis à rude épreuve depuis l'été dernier, victime d'une pénurie de personnels, de difficultés à recruter, d'un absentéisme inquiétant et de grèves sporadiques. La RATP a partiellement réussi à redresser la situation, mais saura-t-elle motiver suffisamment ses machinistes à l'été 2024 ? Trouvera-t-on aussi des conducteurs pour le millier de bus censés transporter les 250.000 athlètes, organisateurs, VIP et journalistes ? "Pour le seul transport des accrédités, nous allons déployer l'équivalent du réseau de bus lyonnais", a remarqué Valérie Pécresse.

"Nous allons tout faire pour être au rendez-vous", a promis Jean Castex, ancien Premier ministre et actuel PDG de la RATP, annonçant des milliers d'embauches. La RATP a prévu de recruter 6.600 personnes, dont 4.900 à titre permanent.

D'autres questions restent en suspens : les aéroports seront-ils en capacité de gérer les millions de visiteurs ? Les adaptations nécessaires à la mobilité des personnes en situation de handicap seront-elles satisfaisantes ? Y aura-t-il des grèves, que nombre d'étrangers considèrent comme une spécialité française ? Outre la pénurie de chauffeurs, l'ouverture à la concurrence des bus à horizon 2025 rend le climat social à la RATP compliqué, sur fond de bras de fer politique entre le gouvernement et la présidente LR de la région Ile-de-France, qui gère une partie des transports impliqués. Valérie Pécresse réclame toujours l'aide de l'État pour boucler son budget l'an prochain - les suppléments liés aux JO, en particulier, doivent coûter 200 millions d'euros-, menaçant de ne pas ouvrir les nouvelles lignes si elle n'obtient rien .

La sécurité : une cérémonie d'ouverture compliquée

La cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine est un casse-tête sécuritaire. Emmanuel Macron souhaitait un événement inédit, hors norme, une image grandiose avec une parade des délégations sur des bateaux naviguant au pied de la Tour Eiffel et de la Concorde. Pour la première fois organisée hors d'un stade, cette cérémonie est beaucoup plus compliquée à sécuriser. "Une cérémonie pareille n'a jamais eu lieu. Le défi est énorme. Mais on va y arriver, on sera prêt", assure un haut fonctionnaire.

Le 26 juillet 2024 à 20h24 pile, plus d'une centaine de bateaux chargés des délégations d'athlètes descendront la Seine, du Pont d'Austerlitz jusqu'à la Tour Eiffel. Six kilomètres sous les yeux de quelque 600.000 spectateurs pour une arrivée à 23h50. Mais à moins d'un an et demi du Jour J, le format-même de la parade nautique, imaginée par le chef de l'État et la maire de Paris Anne Hidalgo, n'est toujours pas définitivement arrêté, l'interrogation la plus importante portant sur la jauge de spectateurs.

Le nombre de spectateurs fait débat

Sur les 600.000 chanceux, 100.000 paieront pour s'installer en bas du fleuve, les autres pourront admirer gratuitement le spectacle du haut des quais de Seine, avec la mise en place d'une billetterie gratuite pour contrôler la foule sur le site. La mairie, qui privilégiait un scénario sans billetterie, s'est finalement rangée à la position de Gérald Darmanin. Cette billetterie organisera l'accès aux quais hauts en une vingtaine de zones. "Un ticket permettra d'accéder à une zone, on ne pourra pas déambuler de Bercy au Trocadéro", détaille Pierre Rabadan, l'adjoint de la mairie chargé des JO. Le public ne pourra pas non plus se promener sur les ponts. Certains seront réservés à la logistique, l'éclairage, la sonorisation. D'autres aux spectateurs payants. Et d'autres encore aux services d'urgence et de sécurité en cas d'évacuation.

Pour le moment, le chiffre de 600.000 spectateurs n'est pas remis en question officiellement, mais certains suggèrent déjà de le réduire à 500.000 voire 400.000 pour des raisons de sécurité. Pour Pierre Rabadan, plutôt que celui des spectateurs, "la vraie question" posée sera le total des personnes dans l'espace public parisien ce jour-là : "Sans doute plus d'un million".

Un ballet fluvial à organiser

Le nombre de bateaux prévus pour la parade sur la Seine fait lui aussi l'objet de discussions. Selon un élu parisien, ils seront "plutôt une centaine que 180". Une "centaine" d'entre eux devraient être dédiés aux délégations sportives. "Il y a des interrogations sur le nombre de délégations qui refuseront de défiler, ainsi que sur le nombre de celles qui accepteront d'être sur un même bateau", explique un des responsables de l'organisation.

À cette flottille s'ajoutera une "vingtaine" de navires dédiés à la sécurité, d'autres réservés au Comité des JO ou encore pour remorquer ceux qui tomberaient en panne. Au total, la flotte pourrait atteindre 150 bateaux, selon un haut fonctionnaire. Les services de la préfecture de police de Paris (PP) "n'ont jamais encore travaillé sur des scénarios comme celui-là", note un policier de haut rang. "Quand c'est répétitif, ils peuvent faire des debriefs, s'améliorer, pérenniser ce qui a marché. Là, ce sera un 'one shot'". Une répétition de la parade fluviale aura lieu en juillet prochain avec "30 à 40 bateaux", selon un haut fonctionnaire. "Des test events" sont également prévus cet été.

Pas assez d'agents de sécurité

Pour la seule cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prévoit la mobilisation de "35.000 policiers et gendarmes". Le ministre table sur 30.000 membres des forces de l'ordre en moyenne par jour durant la durée des Jeux, du 26 juillet au 11 août. Il chiffre en outre à 25.000 les besoins en agents de sécurité privée pour sécuriser les sites de compétition, responsabilité du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris (Cojo). Fin février, seuls 3.000 de ces agents avaient été embauchés et 1.800 étaient en formation, selon la préfecture de la région Ile-de-France.

Mais les appels d'offres lancés ont été "dans leur grande majorité infructueux", confie une source proche du dossier, les entreprises du secteur considérant les prix trop bas. Faudra-t-il recourir à l'armée ? "Trop tôt pour le dire", selon Gérald Darmanin. "Tous les scénarios sont sur la table", dit de son côté Etienne Thobois, directeur général du Cojo.

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et tous les autres services de renseignements seront eux aussi pleinement mobilisés, compte tenu des menaces très élevées entourant tous les événements mondiaux comme les JO.

Le budget : l'addition monte

Combien coûteront les JO de Paris 2024 et qui paiera ? Chaque édition olympique connaît un dérapage financier, souvent plusieurs milliards en plus par rapport à l'enveloppe prévue au départ. Dernier cas en date, aggravé par la crise sanitaire du Covid et leur report d'un an : les JO de Tokyo de 2021 ont coûté 12 milliards d'euros selon la Cour des comptes japonaises, soit près de deux fois plus que dans le dossier de candidature.

À Paris, l'addition affichée est actuellement de 8,8 milliards d'euros, quand en 2017, elle était de 6,6 milliards. D'un côté, le budget du comité d'organisation, qui repose sur les recettes de billetterie, celles des sponsors et une contribution du Comité international olympique (CIO), a gonflé de 600 millions d'euros depuis 2018 pour arriver à à 4,4 milliards d'euros fin 2022, une hausse de 10% à moitié due à l'inflation.

De l'autre côté, la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques), qui construit le village olympique notamment , a elle un budget autour de 4,4 milliards d'euros dont 1,710 milliard d'argent public (État et collectivités).

Le budget de la sécurité en sus

Mais en réalité, cette somme de 8,8 milliards ne comprend pas tous les coûts. "Cette présentation, qui mélange des dépenses publiques et des dépenses privées de diverses natures" ne sont "pas représentatifs de l'ensemble des dépenses réellement engagées", note la Cour des comptes dans un rapport publié en janvier. Ce montant de 8,8 milliards d'euros n'intègre par exemple pas les coûts liés à la sécurité.

Pour les forces de sécurité publique, un "premier chiffrage" évoque "419 millions d'euros". Mais ce chiffre pourrait bien grimper car le dispositif n'est pas encore calé. Et pour s'assurer des policiers disponibles tout l'été, il va falloir "leur donner une putain de prime !", confie à l'AFP un ancien responsable policier.

3 milliards de dépenses publiques

Sur le budget total, l'État calcule à ce stade 2,166 milliards d'euros de dépenses publiques, une addition qui va grimper : en plus des dépenses de sécurité, il y en aura liées aux transports, à la santé, mais aussi à certaines exonérations fiscales, comme celle accordée à Oméga, chronométreur officiel des JO, d'"environ 4 millions d'euros".

Selon une estimation lâchée par Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, en janvier : l'investissement public de l'Etat et collectivités pourrait atteindre "autour de 3 milliards d'euros" au final. Un pronostic car "la Cour n'est pas en mesure, à ce stade, d'établir le coût réel des Jeux et son impact total sur les finances publiques". Et une "partie ne sera d'ailleurs connue qu'après l'événement".

Il sera aussi parfois difficile de faire la part des choses entre ce qui est acheté exclusivement pour les JO ou non : "L'achat des drones ne peut être imputé aux Jeux dans la mesure où il serait intervenu à plus ou moins long terme indépendamment des JO et où ils continueront d'être utilisés après les Jeux", estime l'exécutif. Ainsi, l'État a aussi rajouté récemment plusieurs millions pour le nouveau laboratoire antidopage et qui se justifie selon lui par le fait que la France aura après les JO un laboratoire antidopage de standard élevé.

La grogne sur le prix des billets

La première phase de billetterie a été largement critiquée sur les réseaux sociaux . Après avoir éprouvé la joie d'être tirés au sort, les internautes ont vite déchanté : prix des tickets élevés, billets les moins chers vite partis, voire inaccessibles pour certains sports, obligation de composer des packs couteux avec des compétitions moins attractives... Pour assister à des épreuves d'athlétisme, les prix proposés pouvaient ainsi atteindre 690 euros.

Les organisateurs répètent que les tarifs ne sont pas plus chers qu'à Londres - comparaison difficile en raison de l'inflation, de volumes différents et des phases de billetterie - mais la grogne a du mal s'éteindre. De nombreux mécontents raillent ainsi des JO affichés comme "populaires" et "accessibles".

Lors de la nouvelle session de vente de billets en mai, à l'unité cette fois-ci, les organisateurs remettront en vente des billets à 24 euros pour toutes les disciplines : "À partir du 11 mai, nouvelle phase de vente, cette fois plus en pack, mais à l'unité et on remettra des billets dans toutes les sessions et à tous les tarifs" a promis Michaël Aloïsio, directeur de cabinet du président du Comité d'organisation des JO de Paris 2024.