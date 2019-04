J - 90 pour le Tour de France à Nancy : 120 camions, 2 300 véhicules et 4 500 personnes à accueillir !

Nancy, France

Le compte à rebours s'égrène : J moins 90 en ce mardi pour l'arrivée du Tour de France à Nancy. Ce sera le 9 juillet après une 4e étape de 215 km partie de Reims. Pour l'occasion, un représentant d'ASO (Amaury Sport Organisation), la société organisatrice de la grande boucle, s'est déplacé à Nancy.

Au programme : réunions à la métropole pour régler encore des aspects techniques et de sécurité puis devant le stade Matter, où sera adjugée l'arrivée après 13 km parcourus dans l'agglomération, à Villers-lès-Nancy, Laxou, Vandœuvre-lès-Nancy et Nancy.

Stéphane Boury, de la société ASO, indique la future ligne d'arrivée de la 4e étape du Tour de France © Radio France - Isabelle Baudriller

Pour le moment, c'est un simple feu tricolore entre le boulevard d'Austrasie et l'avenue Collignon. Mais dans trois mois, ce sera la ligne d'arrivée du Tour de France. Et avant cela, il faut préparer la venue de 120 camions de 38 tonnes ! "On a déjà 10 à 12 camions de barrières, des groupes électrogènes, des camions de retransmission, des camions de radio, pour les opérations VIP", détaille Stéphane Boury, commissaire général et responsable des arrivées du Tour de France pour ASO. "Le Tour de France, c'est 2 300 véhicules, 4 500 personnes qui se déplacent quotidiennement. Ça fait beaucoup de monde".

Tout doit être parfait, on n'a pas de répétitions, on arrive la veille et le soir on s'en va pour l'étape du lendemain. Il faut qu'on soit excellents tous les jours quoi !" - Stéphane Boury, d'ASO

Réunion technique devant le stade Matter, à Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Tous ces préparatifs donnent un travail conséquent depuis plus de cinq mois aux services de la mairie et de la métropole. "C'est vrai que cela demande beaucoup de logistique", admet en souriant Didier Bégouin, responsable du service Jeunesse et Sports à la Ville de Nancy. "On essaie d'être à la hauteur de cet événement qui est quand même, il faut le rappeler, le troisième événement sportif mondial, après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football. On espère que ça va mettre Nancy encore une fois en valeur." Le Tour de France est retransmis en direct dans 190 pays. Métropole et ville de Nancy engagent environ 660 000€ pour cette arrivée le 9 juillet, en partant du principe qu'un euro investi génère 10 euros de retombées dans l'économie locale.