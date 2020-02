"J'ai besoin de revenir petit à petit à la vie normale" dit la tourangelle en quarantaine depuis 14 jours

Fondettes, France

C'est l'heure de la sortie pour Béatrice la Fondettoise et les 180 autres français rapatriés de Chine au début de l'épidémie de coronavirus. Ils ont été maintenus en quarantaine depuis 14 jours à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. Ils quittent ce vendredi en cours de matinée le centre de vacances dans lequel ils étaient confinés. Béatrice, 59 ans, considère que le séjour a été aussi agréable que possible, mais elle commençait tout de même à trouver le temps long. Elle est aussi préoccupée pour son mari qui a choisi de rester à Wuhan pour s'occuper de l'entreprise de 40 personnes qu'il dirige.

"Les journées étaient rythmées par les repas, les prises de température matin et soir, les visites des médecins, mais aussi par de nombreuses animations comme de la lecture, des jeux de société. J'ai fait du Thaï-Chi, j'ai passé du temps avec les amis qui étaient avec moi. Ce sont des vacances forcées mais qui étaient malgré tout agréables. Ce qui m'a pesé pendant ces deux semaines, c'est l'inquiétude d'avoir mon mari à Wuhan".

"Bon, les derniers jours sont un peu longs, on a tous un peu hâte de partir, mais sinon, vraiment, rien à dire. On a été très bien pris en charge par la Croix-Rouge, la sécurité civile et l'ARS. Rien à dire au niveau des repas et des activités pour les enfants, par exemple...et tout ça dans un décor assez fabuleux et un confort auquel on ne se serait pas attendu au départ".

Quelques jours chez sa fille, à Lyon, avant de revenir en Touraine

Béatrice va quitter les Bouches-du-Rhône en train, ce vendredi matin, direction Lyon : "Je ne vais rentrer en Touraine qu'en début de semaine prochaine. Je vais aller passer quelques jours chez ma fille, à Lyon. J'ai besoin aussi de revenir petit à petit à la réalité, à la vie normale...si on arrive à retrouver une vie normale après cette expérience un peu particulière".

"A mon niveau, ce qui pose problème, c'est que mon mari soit resté en Chine. Je l'appelle tous les matins pour savoir comment il va parce qu'il est confiné dans notre maison, à Wuhan. Lui est assez serein, il garde le moral. En revanche, ils n'ont aucun détail quant à la réouverture des entreprises".