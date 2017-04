"J'ai changé mon prénom pour être française à 100%" - Karima s'appelle aujourd'hui Alexandra

Depuis le 1er janvier dernier, la procédure pour changer de prénom a été simplifiée : plus besoin de passer par un tribunal, il suffit de s'adresser en mairie. La montpelliéraine Karima a passé le pas il y a deux ans déjà. Aujourd'hui, appelez-la Alexandra.

Cunégonde peut trouver son prénom ridicule, elle aimerait bien le changer. Nicolas se fait appeler ainsi par son entourage depuis plusieurs années mais officiellement, sur sa carte d'identité, c'est Thierry. Lui aussi voudrait changer de prénom.

Les raisons de le faire sont diverses mais depuis deux environ, depuis les attentats qui ont frappé la France, un phénomène s'amplifie : la francisation.

Une volonté de se dissocier de l'islamisme radical

Me Sophie Guilbert est avocate à Montpellier, spécialiste du droit de la famille. Aujourd'hui, la moitié des gens qui viennent la voir pour changer de prénom sont des gens qui veulent le franciser. "C'est énorme et ça s'est accentué avec les attentats. Il y a une volonté de se dissocier de ce courant religieux extrémiste, peut-être plus encore que de l'origine maghrébine".

Il y a deux à peine, Alexandra s'appelait Karima. Femme élégante âgée de 45 ans, cheveux tirant sur le roux, elle est secrétaire de formation.

A la recherche d'un emploi, la montpelliéraine multiplie les candidatures mais se heurte à un mur invisible : jamais aucune réponse et encore moins d'entretien.

Être française à 100%

Se sentant discriminée, elle décide de devenir Alexandra, la procédure dure quatre mois. "Dès que j'ai changé mon prénom, de suite, j'ai eu des entretiens d'embauche. Est-ce que c'est parce que mon prénom a été modifié sur mon CV? Je ne peux pas le prouver..."

Alexandra, arrivée en France à l'âge de 3 ans et naturalisée depuis qu'elle a 27 ans, reconnait que c'est un prénom qu'elle toujours beaucoup aimé. Elle l'aurait donné à sa fille s'il en avait eu une. Finalement donc c'est celui qu'elle a choisi pour elle mais pas question de renier ses origines pour autant. Karima reste officiellement son deuxième prénom figurant sur sa nouvelle carte d'identité.

Avant le changement de la loi, environ 3.000 personnes demandaient à changer de prénom chaque année en France. Dans plus de 90% des cas, les dossiers étaient acceptés.

Désormais la démarche est simplifiée dans le but de désengorger les tribunaux. Depuis le 1er janvier dernier, plus la peine de passer par un juge, il suffit de s'adresser à la mairie. En trois mois, à Montpellier, les services de l'état civil ont enregistré soixante-cinq demandes.