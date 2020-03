"J'ai décidé de consacrer plus de temps à ma pharmacie" : Hugues Saury, sénateur, raconte son confinement

Depuis le début du confinement en France, mardi 17 mars, c'est tout notre quotidien qui est bouleversé. Dans sa nouvelle chronique "Ma vie pendant l'épidémie", tous les matins à 8H17, France Bleu Orléans a décidé de donner la parole aux Français pour témoigner de leur quotidien. Parmi eux, celui d'Hugues Saury, sénateur du Loiret mais aussi pharmacien à Olivet. Il raconte sa vie à l'heure de l'épidémie.

Répondre à la demande dans les pharmacies

Hugues Saury, est sénateur du Loiret depuis 2017, en parallèle de son activité de pharmacien. Il a aussi été maire d'Olivet pendant plusieurs années et président du conseil départemental jusqu'en 2015. Mais depuis le début de l'épidémie il a décidé de consacrer plus de temps à son premier métier, celui de pharmacien : "j'ai décidé d'alléger un peu mon emploi du temps parlementaire face à la demande accrue dans les pharmacies. J'ai donc mis un peu plus de côté mon activité parlementaire."

Organiser son temps de travail

Et depuis le début de l'épidémie, tout l'enjeu pour le pharmacien est d'organiser son temps : "écoutez depuis le début du confinement, je mène la vie de quelqu'un qui a une double fonction. Je dois m'organiser, je travaille la journée à mon officine et lorsque je rentre chez moi, je travaille sur les questions parlementaires."

Et d'ajouter "j'ai la chance de vivre à côté de mon officine, ça me facilite grandement la vie. Et puis mes employés, avec qui je travaille depuis des années, se dévouent et m'aident beaucoup au quotidien. Ils ne comptent pas leurs heures, sans eux je ne pourrai pas tout faire."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Hugues Saury ci-dessous.