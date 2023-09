"J'ai déjà mangé 20 plats !": aux Bouchées cherbourgeoises, les petits plats dans les grands... espoirs

Laissez-lui une seconde pour revenir à elle-même. Sandrine vient de manquer de s'étouffer. Il faut dire que la Cherbourgeoise en est à sa "20ème bouchée", en moins d'une journée. Là, elle termine un plat de pâtes, d'un restaurant italien. Sandrine est comme on dirait, quelqu'un qui joue le jeu, et le principe du jeu, samedi 23 et dimanche 24 septembre, c'est de se balader dans les rues de Cherbourg, ou plage verte, pour déguster des petits plats pour deux euros servis par les commerçants de la ville.

Aux Bouchées Cherbourgeoises dimanche midi, plage verte © Radio France - Simon Cheneau

"Ça permet de découvrir les restaurateurs du coin, et de donner des idées pour plus tard quand on ne sait pas où aller manger", poursuit Sandrine. "De découvrir le terroir culinaire", souligne un autre gourmand. Marie-Louise, la dizaine, balade sa famille de stand en stand, pour manger évidemment, mais aussi pour faire tamponner son carnet où elle note sur dix les restaurants qu'elle a préférés. "Maintenant on a une petite liste de restos qu'on a envie de faire", ajoute sa mère.

Marie-Louise, au centre, a baladé sa famille toute la journée de stand en stand. © Radio France - Simon Cheneau

"Les gens reviennent"

Parce que derrière cette petite bouchée (un pudding aux petits marrons et au raisin ; un burger avec du porc cuit dans de l'orange ; une brioche toastée à la confiture de pommes caramélisées avec de la crème fouettée d'Isigny et des éclats de caramel), l'enjeu, pour les commerçants, c'est de se montrer. "Oui, on a des retours, des gens qui reviennent nous voir après avoir goutté notre bouchée", confirme Estelle, du restaurant le Moulin, qui a préparé 1000 rillettes pour l'occasion, persuadé de les écouler.

Marie Morisetti, la patronne du restaurant le Club dînette, explique qu'un événement comme ça se prépare un mois et demi à l'avance : "On fait goûter à l'équipe 4-5 plats qui font office de test, et quand on a trouvé le bon, on le sert." La restauratrice a vendu 500 desserts samedi soir.

Aurélie L'hotellier, la co-organsiatrice de l'évènement, l'assure : "Les commerçants qui exposent ici ont 20% de nouvelle clientèle après leur passage aux Bouchées." La plage verte est bondée ce dimanche midi, "on vendait 5500 bouchées il y a huit ans pour la première édition, l'année dernière on en a vendu 51 000", conclut Aurélie L'hotellier, soit un nombre de bouchées vendues multiplié par dix... en huit ans.

Aurelie L'hotellier, la co-organisatrice des Bouchées. © Radio France - SC