"J'ai du quitter mon pays pour pouvoir me sentir en sécurité" : Mohamed, 26 ans, a trouvé refuge en Mayenne

Mohamed, 26 ans, vient de Guinée-Conakry et a trouvé refuge en Mayenne en janvier 2018.

Château-Gontier, France

Mohamed, âgé de 26 ans, est originaire de Guinée-Conakry. Il est arrivé en France le 12 janvier 2018, mais il n'a pas choisi de quitter son pays. Là-bas, il était convoyeur de fonds : "Je travaillais, je gagnais bien ma vie. C'est moi qui m'occupais de ma maman et de mes deux frères. J'ai eu des problèmes, des menaces de mort. Donc il a fallu que je quitte le pays pour pouvoir me sentir bien, en sécurité."

Reportage de Pauline Pennanec'h Copier

"Je dois fournir un effort"

Le jeune homme a quitté sa maman, ses deux frères pour s'installer à Laval, rejoindre un ami : "Je n'avais pas de famille, je n'avais personne". Aujourd'hui, Mohamed n'a pas le statut de réfugié. Depuis son premier refus à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), il doit faire un recours. "Je me suis dit 'non, je ne peux pas rester comme ça, je dois faire quelque chose, je dois fournir un effort' parce que je suis jeune, je ne peux pas attendre d'avoir de l'aide. J'ai pris contact avec France Terre d'Asile qui m'a conseillé d'aller voir la mission locale", raconte-t-il. Il aimerait devenir préparateur de commandes.

Ça a été difficile pour moi, parce que je me disais qu'au pays, je travaillais

Pour Mohamed et pour d'autres, la procédure peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. "Les gens ne sont pas là pour la plaisir, le parcours d'exil est un parcours difficile", explique Angélique Houdou, la directrice régionale grand-ouest de France Terre d'Asile. "Demander l'asile, ce n'est pas simple, quitter sa famille, quitter ses biens, c'est quelque chose de terrible. Quitter ses repères, arriver dans un territoire où on ne maîtrise rien, non, les choses ne sont pas si simples."

Angélique Houdou, la directrice régionale grand-ouest de France Terre d'Asile Copier

"Il y a de l'espoir"

Le Centre provisoire d'hébergement (CPH) de Laval accompagne 60 personnes dans leurs démarches, leur insertion professionnelle et leur intégration sociale. Et il y a de belles histoires, raconte Bertille Ntyam Mengue, la directrice de l'établissement : "La famille à Chateau-Gontier, la toute première arrivée en 2010, est bien intégrée. Le monsieur travaille, les enfants sont scolarisés, il y a un épanouissement pour cette famille-là, et il y a de l'espoir. C'est important aussi que la population, que ce soit de Château-Gontier ou du département de la Mayenne, sache qu'il y a du positif à accueillir ces personnes-là."