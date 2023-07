"J'ai envie de pleurer" : le ras-le-bol des habitants du quartier de Metz-Borny, défiguré par les émeutes

En tenue de marche pour faire son grand tour hebdomadaire du quartier, Aglaée fixe les dernières fumerolles qui s'échappent d'un amas de tôles, où était abritée la médiathèque Jean-Macé. "Notre petit Borny est tout simplement détruit", déplore cette habitante, qui habite à Metz-Borny depuis plus de quarante ans.Dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, lors d'émeutes à la suite de la mort du jeune Nahel , des personnes cagoulées ont mis le feu à cette médiathèque centrale dans le quartier. La nuit précédente, c'est la mairie de quartier qui a été partiellement détruite .

Depuis sa fenêtre, Aglaée a vu les flammes gigantesques de l'incendie de la médiathèque, et elle ne s'en remet pas. "C'est celui qui me fait le plus mal au coeur par rapport au reste. Regarde-moi ça", dit-elle en pointant du doigt les ruines du bâtiment. "Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Tous les jeunes ici, comme mes nièces ou mes enfants, sont passés par cette médiathèque quand ils étaient petits pour apprendre à lire. Ma fille avait encore sa carte de médiathèque il y a quelques temps."

"Ces équipements, ils sont pour vous !"

"Ça me fait mal au coeur et ça donne envie de pleurer", insiste Aglaée face à ce bâtiment noirci. "Ce ne sont plus des souvenirs désormais, ce n'est qu'un cauchemar. Un véritable cauchemar", déplore la Messine, qui veut lancer un appel aux émeutiers souvent très jeunes, qu'elle surnomme les "bébés".

"Tout ce que j'ai à dire, c'est : les bébés, calmez-vous !", explique-t-elle. "Arrêtez de faire de la casse, ça ne sert à rien. Ces équipements, ils sont pour vous ! C'est même pour vos enfants, parce que certains vont rester là pendant des années encore, ils vont grandir là, ils vont vieillir là, ils vont mourir là... En fait, ils n'ont même pas compris que c'était leur quartier."

La surveillance des maisons s'organise

Depuis le début des émeutes, les lignes du Mettis sont aussi perturbées dans le quartier de Borny, après la dégradation de certains arrêts. Une fuite des services publics qui inquiète beaucoup. "J'ai mal au coeur", indique cet habitant, qui a préféré rester anonyme. "Les gens qui prennent ces lignes de bus, ils sont tous du quartier. Déjà que Metz-Borny est un quartier mal réputé, alors là sans mairie, sans médiathèque, sans transports... J'ai peur pour mes enfants. Où partiront-ils quand ils voudront sortir ? Il n'y a plus rien du tout !"

Après les bâtiments publics, certains habitants craignent aussi pour leur maison. "Depuis trois jours, je ne dors pas, je surveille", avoue Aglaée. "Je surveille devant ma porte parce que sinon, les poubelles qui brûlent peuvent atteindre le bâtiment par exemple. Il faut vraiment faire attention à tout ! Et puis il y a aussi de la peur", indique-t-elle. "Ma belle-soeur habite juste à côté et toutes les nuits, elle panique. Elle m'appelle en me demandant où elle peut garer sa voiture. Certains qui n'ont même pas fini de la payer l'ont retrouvée calcinée sur le parking."

Pour faire face à cette situation "jamais vue", Aglaée demande aussi des forces de l'ordre en plus grand nombre dans le quartier de Metz-Borny et pourquoi pas, dit-elle, un couvre-feu.