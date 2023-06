"J'ai fait beaucoup de premières" : une femme pompier professionnel à la tête d'une caserne en Dordogne

"Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins compliqué que par le passé. Il y a 30 ans, c'est quelque chose qu'on voyait moins", sourit Aurélie Peytour. La capitaine de 46 ans est devenue ce lundi 5 juin la première femme sapeur-pompier professionnelle nommée cheffe de centre en Dordogne, à la caserne de Nontron.

C'est une exception. Sur les 41 casernes que compte la Dordogne, il n'y en a que trois tenues par des femmes, toutes sapeur-pompiers volontaires : La Roche Chalais, Piégut-Pluviers, et Montignac. Aurélie Peytour est la première pro, la première aussi à prendre la tête d'une caserne de première importance qui rayonne sur tout le Périgord vert.

La tempête de 99, Puisseguin, Landiras

Il faut dire que cette mère de famille a derrière elle une solide expérience. Enfant du pays, elle devient pompier volontaire à 16 ans à Javerlhac : "J'ai été la première femme" . En 1999, elle est responsable qualité dans une entreprise d'agro-alimentaire du Nord-Dordogne, à 22 ans, quand la tempête s'abat sur la Dordogne. Son patron la libère deux semaines pour débloquer les routes et porter secours. Elle décide d'en faire son métier.

Trois ans en Charente suivront, puis 19 ans en Gironde où elle a vécu en première ligne le dramatique accident de Puisseguin, et passé deux mois dans l'enfer de l'incendie géant de Landiras l'été dernier. Elle était jusqu'à présent cheffe de centre à Saint-Savin, dans le Blayais. "J'ai été la première femme professionnelle dans mon centre en Charente. J'ai fait plein de premières" , raconte-t-elle aujourd'hui. "Mais je me considère plus comme une pionnière, et je m'étonne encore aujourd'hui d'être la première femme cheffe de centre professionnelle en Dordogne".

"On manque de femmes à la direction"

Devant elle au garde à vous lors de la cérémonie, beaucoup d'hommes. Mais aussi les 27 jeunes sapeurs pompiers de Nontron, dont beaucoup de jeunes filles. Le patron du SDIS 24, le contrôleur général Alain Rivière espère que l'exemple de la capitaine inspirera les plus jeunes : "On manque aujourd'hui cruellement de femmes à la direction des SDIS. Il n'y en a qu'une aujourd'hui, elle est en Creuse". Mais attention, "le capitaine Aurélie Peytour n'a pas été choisie parce qu'elle est une femme, mais pour ses compétences".

Aurélie Peytour remplace Patrick Mazeau, chef de centre depuis cinq ans, qui part pour le centre de secours de Thiviers. Il sera le premier pompier professionnel à la tête de la caserne, rejoint par sept autres d'ici cinq ans, grâce au recrutement de 31 pompiers professionnels en tout d'ici 2028 en Dordogne décidé par le Conseil départemental.