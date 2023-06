"J'ai l'estomac vide ": des Nancéiens se privent pour affronter l'inflation

Le prix du panier France bleu en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ s'élève à 108,34 euros en Meurthe-et-Moselle. C'est 1,36 euros en plus depuis début avril. Certains Nancéiens modestes sont étranglés par le coût de la vie chère et n'ont pas d'autres choix que de se priver.

Un paquet de cacahuètes, du jus de fruits, du lait... Anita ressort du supermarché discount avec un maigre butin. Avec son fils aux minima sociaux, cette nancéienne vit avec une petite retraite de 800 euros. Depuis deux ans, la mère et le fils renoncent à certains produits essentiels : "Je ne peux plus acheter de fruits, de légumes, ni de viandes. La semaine dernière, on n'a pratiquement rien mangé. Ca tourne autour d'une baguette et d'un morceau de fromage. Rien d'autres dans l'estomac ! C'est de la survie. Au début, c'est très dur. Puis l'estomac s'habitue."

"Je ne mange plus le matin, ni le midi" - Théo, intérimaire en manutention de 19 ans

Un français sur deux saute un repas, selon une enquête de l’Ifop réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 500 personnes. Depuis que son bébé est né il y a sept mois, Théo, un jeune intérimaire en manutention âgé de 19 ans "ne mange plus le matin, ni le midi." Le jeune couple renonce désormais à la viande : "Avant je payais un paquet de 10 steaks à six euros. Aujourd'hui il est à 11 euros. C'est devenu trop cher."

Pour rester hors de l'eau, Anita avoue avoir déposé son préavis, pour déménager dans les Vosges. "On bazarde tout ce qu'il y a la maison, on bazarde tout ce qu'il y a la maison. On part juste avec nos deux valises. On pourrait vivre dans un foyers. Ce n'est plus possible", déplore la retraitée les larmes aux yeux.