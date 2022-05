"J'ai la chance d'avoir un club ouvert d'esprit", Jérémy Clamy-Édroux (RNR), sur l'homophobie dans le rugby

Le pilier du Rouen Normandie Rugby, Jérémy Clamy-Édroux, était l'invité de France bleu Normandie, ce mardi 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Il est le premier rugbyman en activité, en France, a avoir fait son coming-out. C'était il y a un an.

"Libérer la parole", c'était l'objectif de Jérémy Clamy-Édroux, lorsqu'il a fait son coming-out. Un an après, il y a toujours des propos déplacés dans les stades mais les mentalités progressent selon le pilier du Rouen Normandie Rugby, invité de France Bleu Normandie, ce mardi 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie.

Il faudrait remplacer "On est pas des pédés" par "On est pas des spaghettis"

Le rugbyman entend régulièrement des expressions homophobes : "On est pas des tarlouzes", "Enculé l'arbitre", "On est pas des pédés". "Ces phrases-là sont bêtes, il faudrait les bannir", soupire le joueur.

Après la diffusion du reportage de Canal+ où le joueur a fait son coming-out, Jérémy Clamy-Édroux a eu plusieurs bons retours. "Les premières réactions, c'est la fédération [de rugby] et la ligue qui m'ont félicité et apporté leur soutien, poursuit-il, le nouvel entraineur de club Nicolas Godignon aussi. Mon père aussi, l'a bien pris, et je lui dis encore 'merci papa'."