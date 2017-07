"J'ai pardonné. Ces jeunes étaient aussi des victimes", le témoignage d'une des sœurs de Saint-Étienne-du-Rouvray

Le 26 juillet 2016, sœur Huguette a assisté à l'assassinat du père Hamel à l'intérieur de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Après un an de silence, la religieuse accepte de parler de cette longue année de deuil, de reconstruction, et de pardon.

Pendant un an, sœur Huguette s'est réfugiée dans le silence et la prière. Le 26 juillet 2016, la religieuse de la communauté de la charité de Saint-Vincent de Paul assistait à l'office avec deux de ses sœurs et un couple de paroissiens, quand Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean font irruption dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray et égorgent le père Hamel avant d'être abattus par la police.

Durant l'année écoulée sœur Huguette a beaucoup prié et réfléchi à l'acte barbare perpétré par les deux jeunes terroristes. Un lent cheminement qui l'a menée au pardon.

Même si elle sait l'épreuve qui l'attend ce mercredi matin lors de la commémoration à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, du Premier ministre Edouard Philippe et du ministre de l'intérieur Gérard Collomb, sœur Huguette sera présente, aux cotés des deux autres religieuses retenues en otage l'été dernier. Le couple de paroissiens, dont l'homme avait été blessé lors de cet attentat, a lui préféré s'éloigner du tumulte engendré par cette commémoration.

