"J'ai pensé à faire ma dernière prière" : des Tourangeaux qui étaient à Marrakech racontent le séisme

Quatre jours et demi après le séisme qui a fait près de 3.000 morts et plus de 5.300 blessés au Maroc , un vol venant de Marrakech s'est posé ce mercredi matin à Tours. Deux fois par semaine, un avion fait un aller-retour entre la Touraine et le Maroc. Parmi les 146 passagers du vol arrivé à Tours ce mercredi vers 10h30, quelques touristes, mais aussi beaucoup de franco-marocains installés en Indre-et-Loire.

"Je ne dors plus depuis vendredi soir"

À la sortie de l'aéroport de Tours, beaucoup de passagers du vol régulier Marrakech-Tours ont le visage grave, mais ils sont nombreux à accepter de raconter ce qu'ils ont vécu. Fatiha sortait d'un restaurant de Marrakech avec ses frères, vendredi soir, quand la terre s'est mise à trembler. C'est d'abord le bruit qui l'a effrayée. "J'ai dit à mes frères, il y a un train qui passe ? Il y avait tant de bruit d'un seul coup. Et ensuite, j'ai senti comme un torrent de pierres qui passait sous mes pieds" précise la femme de 62 ans. "La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est de faire ma dernière prière".

Fatiha était dans un secteur où il n'y a pas eu de gros dégâts. C'était le cas, aussi, de ces deux autres Franco-Marocains, même si la femme reconnait qu'elle n'a pas encore retrouvé le sommeil. "Il y a eu le séisme principal et ensuite, il y a eu beaucoup de répliques. Les gens paniquent dès que la terre se remet à trembler" précise l'homme. "Je ne dors plus depuis vendredi soir. Hier, j'étais au hammam et j'ai failli sortir toute nue dans la rue quand j'ai senti une réplique du séisme".

"Ça a été un traumatisme. Ma compagne est encore sous le choc"

Tous les passagers qui acceptent de parler saluent l'énorme élan de solidarité, en évoquant par exemple les habitants qui amènent immédiatement aux sinistrés des matelas, des vêtements. Des gens qui se mobilisent aussi pour libérer les routes et faciliter la circulation. "Les convois humanitaires prennent de la place, C'est peu accessible, donc on a vu beaucoup de gens essayer d'arranger les choses en dégageant les routes. Cette tragédie permet aussi de voir de belles choses" souligne Abdel, 40 ans. Ça a été un traumatisme. Moi, en étant à Casablanca, à 200 km de l'épicentre, j'ai vu les maisons trembler. J'avais l'impression de mourir. Alors, je n'imagine pas ce qu'ont dû éprouver les gens qui étaient dans les villes proches de Marrakech". Ce Franco-Marocain qui vit à Tours précise : "Ma compagne est encore sous le choc. Un simple bruit dans la nuit la réveille et elle court dans les escaliers".

L'avion arrivé de Marrakech y est reparti, une heure plus tard. 189 voyageurs avaient acheté un billet, mais 128 personnes, seulement, se sont finalement envolées vers le Maroc. Un passager sur trois a donc préféré rester en Touraine, ce mercredi matin.