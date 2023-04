"J'ai pensé aux femmes qui luttent, même en Afrique" - Moussa Ouattara, vainqueur de l'Avignonnaise

1.200 personnes participaient dimanche à la 11e édition de l'Avignonnaise, course à pied de 5 ou 8 km au profit de la lutte contre les cancers. Toutes et tous couraient ou marchaient sur l'ile de la Barthelasse avec un tee-shirt rose pour soutenir la recherche.

Une victoire pour toutes les femmes qui luttent

Le vainqueur est un Avignonnais du club d'athlétisme de Montfavet : Moussa Ouattara a parcouru les 8 km en 28 minutes et 39 secondes. Cet employé d'un primer originaire de Côte d'Ivoire confie que "le chronomètre est moyen mais je me suis inscrit pour la cause de la course. Pendant tout le parcours, j'ai pensé aux femmes qui luttent*, particulièrement aux Africaines et à ma mère qui vivent ou ont vécu des moments difficiles"*.

La première femme est Asenath Etile, une coureuse du SCO Sainte Marguerite en 32 minutes et 33 secondes.

Tous les résultats sont sur le site de Nikrome , chronométreur de la course.

Moussa Ouattara, vainqueur de l'Avignonnaise 2023 en 28 minutes 39 © Radio France - Philippe Paupert

