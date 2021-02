"J'ai perdu la vue, pas les pédales", une cagnotte Leetchi pour aider la nîmoise Violaine Harani

Violaine Harani, sportive plus qu'accomplie et frappée de cécité depuis 5 ans, souhaite participer au championnat de vélo route handisport en mai prochain. Pour cela, l'achat d'un vélo tandem. Elle vient de lancer une cagnotte leetchi.

Une cagnotte sur la plateforme leetchi pour aider la nîmoise Violaine Harani. Déficiente visuelle, Violaine a besoin d'un vélo tandem pour faire de la compétition à haut niveau en handisport.L'enjeu : 10.000€ (un peu plus de 4.000€ déjà récoltés) pour une cagnotte qui s'achève dans un mois pile. Une jeune femme qui comme elle dit est très loin d'avoir la pédale.

Passer à la vie d'après

Violaine, conseillère agricole avec un projet d'installation et le sport à l’extrême à l'aube de ses 30 ans, 5 ans plus tard, la cécité totale. Le coup du sort familial, le fond du trou et le coup de talon pour remonter. Renouer avec le sport malgré la vue absente. Quitter la vie d'avant et se jeter dans celle d'après. "Se challenger d'abord avec ce championnat de vélo route handisport en mai 2021". A la condition de pouvoir financer son vélo-tandem.

Objectif 10.000€ puis servir d'exemple

Un coup de main aussi avec une cagnotte leetchi joliment intitulée "j'ai perdu la vue, pas les pédales". "J'ai eu quelques années de galère" dit encore Violaine, "voila ! mais actuellement il y a le soleil qui revient". Aidez-là afin qu'il brille davantage.

"J'ai perdu la vue, pas les pédales", l'intitulé de la cagnotte Leetchi de Violaine pour financer son vélo tandem. Elle s'achève le 15 mars.