"J'ai peur de leur faire du mal" : en Vendée, le coronavirus inquiète une aide-soignante mal équipée

Depuis des mois, elle se bat pour faire reconnaître l'importance des aides-soignantes. Messages Facebook, sollicitation des médias... Elisabeth Boutet réitère, alors que le coronavirus plonge la France dans le confinement depuis lundi soir. Cette aide-soignante de La Roche-sur-Yon dénonce les risques qu'elle prend et fait prendre aux autres. Elle n'a ni gant ni masque pour aller rendre visite aux aînés qu'elle connaît très bien. "Je vais au travail la boule au ventre, j'ai peur de leur faire du mal !" explique-t-elle.

"J'ai l'impression d'être une hors la loi"

Avec des mots forts, la Vendéenne raconte. "Avec ce qui se passe en ce moment, le confinement et les mesures qui sont prises d'éviter les contacts, moi, j'ai l'impression, quelque part, d'être une hors la loi", explique-t-elle. "J'ai même pleuré en intervention parce que je me dis : "Est-ce que moi-même je ne suis pas contagieuse ? Est-ce qu'eux-mêmes ne vont pas me contaminer ?" On est vraiment des acteurs du près".

Babette, comme les personnes à qui elle rend quotidiennement visite la surnomment, se pose des questions qui restent encore sans réponse. "Monsieur Macron dit qu'il faut préserver les personnes vulnérable, qu'il ne faut pas trop être auprès d'eux, mais nous, comment exécuter une toilette ? Quelle distance tenir quand on sert un repas ?", questionne-t-elle.

Face à la pénurie de masques, l'ADMR de Vendée qui emploie Élisabeth, comme 1.500 autres aides-soignantes dans le département, lance un appel aux petites et moyennes entreprises :