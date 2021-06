"J'ai peur pour l'avenir de mes enfants" : plus de 300 personnes manifestent à Dijon contre l'extrême droite

Ils sont plus de 300, entre 150 et 200 selon la police, à avoir manifesté à Dijon, ce samedi 12 juin 2021, contre les idées d'extrême droite. Certains ont peur pour l'avenir de leurs enfants, d'autres du résultat des élections régionales, les 20 et 27 juin prochain.

"J'ai des enfants, et j'ai peur pour leur avenir", lâche Daniel, un retraité de 64 ans, à la fin de la manifestation contre les idées d'extrême droite, ce samedi 12 juin 2021. Ils sont plus de 300 à y avoir participé à Dijon (Côte-d'Or), la police a recensé entre 150 et 200 personnes. Certains dans le cortège, toutes générations confondues, disent avoir peur de la montée des idées d'extrême droite.

"Mon avenir est derrière moi mais celui de mes enfants, c'est autre chose"

Toutes les générations ont été représentées dans le cortège dijonnais, à commencer par celles des retraités comme Daniel, 64 ans. "Je ne sais pas quelle société on va laisser aux générations suivantes", se demande-t-il, le regard sombre. Même regard dans les yeux d'Agnès, 69 ans qui dit voir "au fil des années comment les idées du Rassemblement National infusent, et comment l'extrême droite occupe le paysage médiatique. Je suis très inquiète pour l'avenir de notre pays", lâche-t-elle avant de continuer à distribuer des tracts de son association, ATTAC.

"Je suis très inquiète pour l'avenir de notre pays", Agnès, 69 ans.

L'inquiétude se lit aussi dans le regard de Guy, cheminot à la retraite qui vient "pour lutter contre le racisme, mettre en valeur le droit à être respecté. Ces dernières décénnies, l'extrême droite et ses idées ont pris une place de plus en plus importante", estime-t-il. Dans le cortège également, des jeunes, à peine majeurs comme Amandine, 18 ans. La jeune fille se dit heureuse de voir toutes les générations défiler dans Dijon. "Ca fait du bien quand même parce que on dit souvent que les personnes âgées sont très fachos, et de voir ça, ça casse les préjugés. Ca m'a rendu heureuse, je me suis dit que tout n'est pas foutu", sourit-elle.

Moins de monde qu'attendu

Certains manifestants comme Daniel, 64 ans, se disent déçus du peu de monde dans le cortège. "Je m'attendais à voir plus de monde. Bon, ça fait plusieurs années que je n'ai pas mis les pieds dans une manifestation, mais je suis surpris. Surtout vu le mot d'ordre et l'urgence de la situation" peste-t-il, les lèvres pincées. "C'est à croire que les gens sont endormis", ajoute-t-il.

"A Dijon, nous ne sommes pas assez, et ça rend la situation d'autant plus inquiétante", estime Pierre, 62 ans qui embraye sur l'échéance electorale qui rythme la vie politique de la région Bourgogne-Franche-Comté : les élections régionales. Selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3, la tête de liste RN, Julien Odoul serait en tête du premier tour le 20 juin prochain avec 28% des votes.