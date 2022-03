"J'ai pleuré devant tant de volonté des Tourangeaux de nous aider et de soutenir le peuple ukrainien"

Pour l'instant, ils sont plus d'une centaine. Près de 150 réfugiés ukrainiens à avoir posé leurs valises en Touraine après avoir fui leur pays et les bombes russes. Mais quel est leur nouveau quotidien à 2000 km de chez eux et de leurs proches restés là-bas ? Et comment les aider ?

Oxana Poukhlii est née à Kiev. Mais elle s'est installée en Indre-et-Loire depuis 20 ans. Dès le début de la guerre dans son pays, elle a participé à la création de l'association Touraine-Ukraine dont elle est la vice-présidente. Pour organiser la solidarité avec le peuple ukrainien, victime de l'invasion russe. Pour aider et accompagner les premiers réfugiés qui arrivent chez nous.

Sans oublier bien sûr sa propre famille restée là-bas : " Toutes mes journées commencent de la même façon. J'essaie d'appeler mes proches, mes amis. Au moins par texto. Mais pour mes cousins qui vivent au nord de Kiev là où les combats sont les plus virulents, plus personne n'a de leurs nouvelles depuis le début. Et malheureusement, on peut s'imaginer tous les scénarios les plus tragiques."

Quels sont les besoins des réfugiés qui arrivent chez nous ?

"Ils ont d'abord besoin de notre bienveillance. La plupart sont tétanisés tout âge confondus. Et après ils ont besoin de tout le minimum nécessaire pour retrouver une vie quotidienne à peu près normale, le temps qu'il faudra avant de pouvoir rentrer chez eux. Le plus court possible car tous ces gens veulent repartir chez eux, retrouver leur mari, leur maman, leur vie tout simplement. Et reconstruire s'il y a besoin".

"Un grand merci" pour ce formidable élan de générosité

" Devant tous ces dons apportés par les Tourangeaux, tous ces particuliers qui se proposent pour accueillir des familles ukrainiennes chez eux, j'ai pleuré tout simplement. Pleuré devant tant de volonté de nous aider et de soutenir le peuple ukrainien. Et je ne peux leur dire que merci.

Notre association comme la nôtre les accompagne notamment pour toutes les démarches administratives, mais aussi pour toutes les choses banales de la vie quotidienne, comme trouver un médecin, avoir à manger, des vêtements, la scolarité des enfants, les loisirs aussi..."

Pour proposer votre aide, vous pouvez contacter l'association Touraine Ukraine sur Facebook