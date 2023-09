"J'ai pleuré toute la nuit" : l'émotion de Marocains en Dordogne après le séisme dans leur pays d'origine

Au centre des quatre barres d'immeubles de la cité Jean Moulin, à Coulounieix-Chamiers, un parc est surnommé le "jardin des Marocains". Plusieurs familles originaires du Maroc vivent ici. Comme Hassan, assis sur un muret du parc. Dans la nuit de vendredi à samedi, son téléphone a sonné à trois heures du matin. "Quand on t'appelle cette heure là, c'est que c'est grave", s'est tout de suite alerté l'habitant.

A plus de 1500 kilomètres, près de Marrakech, sa famille sent la terre trembler. Ils ont subi le séisme de magnitude 7 qui a touché le Maroc. Le bilan fait ce samedi 9 septembre au soir état de plus de 1000 morts. "Je suis choqué. J'ai pleuré toute la nuit, poursuit Hassan, si j'avais pu donner ma vie à une femme là-bas ou à un orphelin, je l'aurais fait". Sa famille se porte bien mais ici, le Marocain a un sentiment d'impuissance :"Tu peux rien faire, il faut que la solidarité s'organise, qu'on envoie de l'argent mais surtout des bras pour secourir et reconstruire".

Un choc

Assis en face de lui, Lahcen acquiesce. "Je suis triste, je suis tombé de haut", dit l'habitant. Depuis le début de la journée, il suit les informations et ça l'a fait réfléchir : "On se dit qu'on peut tout perdre en deux secondes. Les biens mais surtout la vie, c'est ça le plus important. Quand ça t'arrives comme ça par surprise, ça fait mal".

Maillot de l'équipe de football du Maroc sur les épaules, Imad l'a aussi vécu comme un choc. Le jeune homme a de la famille qui a senti le tremblement de terre. "Ils nous ont dit que tout le monde a dormi dehors sur un stade de football, ils ont ramené des couvertures. C'est violent, ça fait mal au cœur", confie-t-il.

"Les habitants sous les décombres"

Ryan, un adolescent et son petit frère de 11 ans Djibril se sont réveillés ce samedi matin et leurs parents leur ont tout de suite parlé du tremblement de terre. Ils ont de la famille à Meknès, près de Fès et y vont en vacances tous les ans. Alors ils ont appelé pour prendre des nouvelles.

"C'est choquant, ils ont raconté que les lumières bougeaient, les canapés aussi et les murs étaient fissurés", décrit le grand frère. A la télévision, ils ont aussi vu "les maisons détruites sur les routes, les habitants sous les décombres". "C'est choquant…", répète Djibril. Leur famille va bien mais les deux jeunes sont inquiets pour leur pays d'origine.