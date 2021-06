"J'ai poussé tout le monde", la folie pour un robot-cuiseur dans un magasin de Saint-Berthevin

Des clients pressés et même un peu hystériques. Drôle de scène devant le magasin Lidl de Saint-Berthevin près de Laval ce jeudi matin. C'était le premier jour de vente d'un robot-cuiseur multifonction appelé Monsieur Cuisine. Une cinquantaine de Mayennais attendait donc l'ouverture dès 8h30, pour se procurer le nouvel immanquable des cuisines.

"C'est un gadget qui va vraiment m'aider"

Lucien, Solange et un autre couple de retraité, croisés sur le parking du Lidl, viennent chasser en meute le Monsieur Cuisine. "On y va vite car on a peur de se louper. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde" expliquent-ils. Attention, ne pas connaître ce nouvel appareil relève presque du blasphème à entendre Yvette. "Vous êtes pas au courant ? Ah ba ç'est que vous ne l'avez pas" sourit la dame.

Dans les rayons certains clients courent. Odilon sort du magasin avec Monsieur Cuisine dans les mains et la mine soulagée. "Je l'ai raté à trois reprises. Beaucoup de gens m'en ont fait des éloges sur cette machine donc il me la fallait absolument" déclare le jeune homme qui s'est levé tôt exprès pour l'occasion. "J'ai les yeux qui piquent, j'ai mal dormi, j'avais la boule au ventre. _Je pense qu'on va se moquer de moi par rapport à la société de consommation, tout ça. Mais moi j'adore cuisiner_, c'est un gadget qui va vraiment m'aider dans ma cuisine" poursuit cet amateur de blanquette de poulet.

Odilon est le premier client à s'être procuré un Monsieur Cuisine au Lidl de Saint-Berthevin ce jeudi 3 juin 2021 © Radio France - Martin Cotta

40 appareils vendus en vingt minutes

Sur le parking, les caddies défilent. Roger ressort près le précieux sésame. "C'est pas pour moi mais pour ma fille. La cuisine ce n’est pas trop mon truc mais le prix est intéressant" déclare le Lavallois. Une folie qu'a du mal à comprendre Antoine. "C'est horrible, les gens courent dans le magasin. J'imagine que ça vaut le coup" souffle ce client. Chantal elle, est plutôt amusée par la situation. "Ah c'est incroyable cet affolement, je n'en reviens pas (...) J'ai poussé tout le monde. Il y avait un petit monsieur devant moi, je me suis excusé car j'ai dû le bousculer". Vingt minutes après l'ouverture du magasin, une quarantaine de Monsieur Cuisine a été vendue.