"Je n'ose pas revenir dans un lycée" : victimes de harcèlement scolaire, deux lycéennes rémoises témoignent

"J'ai préféré penser à ma santé mentale et j'ai décidé de partir." Assise seule sur un banc devant le lycée Georges Clémenceau, dans le centre de Reims, Nao, 17 ans, attend quelques amis. Au lycée, elle n'y va plus depuis deux ans pour échapper au harcèlement de ses camarades. À l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire , jeudi 10 novembre, elle témoigne.

ⓘ Publicité

"C'étaient des insultes vis-à-vis de mon physique qui est assez atypique. Quand on était en sport, on cachait mes affaires pour pas que je puisse me changer, on m'enfermait dans les toilettes pour que je rate mes cours...", raconte la jeune fille. Le harcèlement se poursuit le soir, sur les réseaux sociaux : insultes, commentaires haineux et même des menaces de mort. Un jour, tout ça va encore plus loin lorsque la lycéenne est frappée. "Je suis rentré chez moi les joues assez gonflées parce que j'avais pris des tartes dans la gueule."

C'est à ce moment-là que Nao fuit le lycée pour suivre les cours à domicile. C'était il y a deux ans, lorsqu'elle était en seconde, et "aujourd'hui encore, je suis en école à la maison parce que je n'ose pas revenir dans un lycée", nous confie-t-elle. Nao espère néanmoins retrouver un établissement une fois le bac en poche. Et, elle qui est restée dans le silence tient à souligner l'importance de témoigner : "Ça peut être une bonne chose déjà d'en parler, que ce soit pour moi ou pour les autres qui peuvent se reconnaître et qui puissent s'en sortir à leur tour."

Louane, cyberharcelée

Le harcèlement, c'est sur internet que Louane l'a vécu. Pendant le premier confinement, elle est en classe de troisième et devient le "souffre-douleur" de deux de ses camarades. Au motif qu'elle a acheté la même veste que l'une d'entre elles. Traitée "de bouffonne, de pétasse", Louane est harcelée de messages haineux, sans parvenir à se défendre.

La situation de cyberharcèlement a été repérée par sa mère lorsque le téléphone, posé sur une table, ne cesse de recevoir des messages. Louane finit par tout déballer, en larmes, et trouve face à elle une mère qui lui fait comprendre que "ce n'est pas normal". Un SMS de la mère aux jeunes harceleuses et "depuis ce jour, elles ne m'ont plus jamais embêtée."

Pour signaler une situation de harcèlement, il faut composer le 30 20. Quant aux situations de cyberharcèlement , il faut composer le 30 18.