Retour des jauges : "J'ai pris un coup sur la tête" dit Bernard Lemaître, président du RCT

Jean Castex a annoncé lundi le retour des jauges pour les grands rassemblements en France : 2.000 personnes en intérieur, 5.000 en extérieur. Les stades sont donc concernés. "Comme tous les présidents de clubs, j'ai pris un coup sur la tête" réagit Bernard Lemaître, président du Rugby Club Toulonnais, qui reçoit La Rochelle le samedi 8 janvier (17h) au stade Mayol. "C'est une très très mauvaise nouvelle pour le RCT, le rugby français en général et le Top 14 en particulier qui avait repris goût depuis plusieurs mois à la normalité !"

"Pour ce match, comme nous avons plus de 5.000 abonnés et partenaires, il faut espérer que certains se désistent" glisse avec ironie Bernard Lemaître avant de préciser "qu'en tout état de cause, il ne restera pas beaucoup de places en vente pour le grand public. C'est une grosse déception car, comme pour le match annulé contre Bordeaux (match initialement prévu ce lundi 27 décembre, annulé après plusieurs cas positifs à l'UBB, NdlR), nous devions faire le plein contre La Rochelle avec le retour dans nos rangs de nombreuses stars nationales et internationales !" Le RCT devrait communiquer d'ici la fin de semaine les modalités d'accès au stade.

"C'est un peu n'importe quoi..."

En attendant, Bernard Lemaître parle d'une "décision arbitraire" : "Il faut rester logique jusqu'au bout ! Je ne vois pas la différence entre une jauge à 2.000, une autre à 5.000 en plein air avec le passe sanitaire imposé partout ! Pour moi, c'est complètement arbitraire. Je suis actuellement dans un aéroport : c'est archi plein, les gens sont les uns contre les autres et souvent sans masque... je ne comprends pas ! C'est un peu n'importe quoi par rapport à un public sportif qui est très respectueux des règles, d'autant que nous les clubs nous avons désormais l'habitude de faire appliquer les mesures barrières !"

Bernard Lemaître promet que "le RCT vacontinuer à courber le dos pour pouvoir tenir le coup". À cette heure, le club toulonnais n'a pas communiqué le montant du manque à gagner inhérent au retour des jauges à 5.000 spectateurs dans les stades.