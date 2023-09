"J'ai sorti les mots fléchés" : bouchons interminables suite aux travaux sur la RN171

Ils viennent de Nantes, Pontchâteau, Plessé, Abbaretz. Pour beaucoup, c'est le chemin obligatoire pour se rendre au travail. Ce salarié d'Airbus ou cet autre des Chantiers de l'Atlantique sont en retard. "Pourtant je suis parti plus tôt, mais je ne pensais pas que ça coincerait autant, surtout en dehors des heures de pointe" raconte cet automobiliste qui serre les dents.

La DIRO, la Direction Interdépartementale des Routes Ouest, avait annoncé un temps de trajet supplémentaire d'une demi-heure. On en est loin. A midi ce mardi, cette automobiliste assure avoir mis deux heures et demi pour faire Nord-sur-Erdre-Donges. "Et je ne suis pas encore au bout de mes peines, il y a maintenant toute la déviation le long des terminaux portuaires avant d'arriver à Saint-Nazaire" souffle-t-elle. "C'est vraiment galère, mais je ne peux pas faire autrement" dit aussi ce technicien venu de Nantes au volant de sa camionette.

Les bouchons commencent en amont de la déviation

La plupart des automobilistes reste calme, "pas le choix". On entend peu de klaxon sur la route. Pourtant, certains ont plusieurs heures de conduite dans les pattes. "Car les bouchons commencent bien avant la déviation. En pleine journée lundi, je suis restée à l'arrêt sur la quatre-voies, à trois kilomètres de l'embranchement pour Donges et la déviation. J'ai mis presque trois heures pour faire Carquefou-Saint-Nazaire" explique Coralie, une nazairienne qui rentrait de vacances.

Les entreprises plus tolérantes sur les horaires ?

Le télétravail est impossible dans certains métiers. Il va donc falloir s'adapter. Les salariés partent plus tôt de chez eux mais cela sera-t-il suffisant ? Les employeurs seront-ils plus tolérants avec les horaires ? Sollicités : les Chantiers de l'Atlantique répondent qu'il n'y a aucun problème d'acheminement des matériaux à ce jour et que "la hiérarchie peut convenir au cas par cas d’adaptations des horaires et du télétravail pour les salariés concernés". Quant à la raffinerie TotalEnergies, "adapter les horaires n'est pas à l'ordre du jour mais en fonction de l'évolution de la situation, rien n'est exclu".