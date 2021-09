"J'ai toujours la chair de poule quand je l'entends" dit un fan alsacien de Johnny Hallyday

Il en avait assez d'entendre à la radio, les mêmes sons et les mêmes tempos. Et pourtant, Johnny Hallyday va refaire parler de lui ce vendredi. Avec la sortie d'un deuxième album posthume, "Johnny l'histoire continue, acte 2". Treize chansons réorchestrés en version symphonique par l'arrangeur Yvan Cassar. Cela va du "Pénitencier", à "Laura", en passant par "Je te promets" ou "La musique que j'aime".

Le premier album avait été la deuxième meilleure vente de l'année 2019 avec 500.000 exemplaires écoulés. Il faut dire que près de quatre ans après la mort du rockeur, ses fans sont toujours là, bien présents et toujours accro à leur idole. C'est le cas de Lucien et Germaine Rees, propriétaires d'un restaurant à Sélestat.

L'établissement s'appelle le "Cadillac". Une idée de Lucien Rees, le propriétaire du restaurant mais surtout donc, fan de Johnny. "Je me rappelle de l'époque où à Los Angeles, on voyait Johnny en Cadillac. Je me suis dit tiens, il était aussi fan de voitures américaines, c'est pour cela que j'ai appelé le restaurant le Cadillac" dit Lucien.

D'ailleurs une photo de Johnny, grandeur nature trône au fond de la salle. Lucien Rees ne pouvait pas faire moins pour honorer la mémoire de son idole qu'il connaissait personnellement . "J'ai connu Johnny à Paris en 1960, ma tante était disquaire à Paris, Johnny venait vendre ses disques. Ensuite j'ai repris une affaire avec mon épouse, on était disquaires à Strasbourg. Avec Johnny s'est re rencontrés plusieurs fois à la foire aux vins de Colmar. Et puis c'était "salut Johnny, comment vas-tu, et tout et tout" raconte le restaurateur et donc, ancien disquaire.

Le chanteur Johnny Hallyday lors d'un concert © Maxppp - Maxppp

D'ailleurs 4 ans après la mort de Johnny Lucien et sa femme Germaine ne se remettent pas vraiment de la disparition du rockeur. "Ca a été un choc pour nous. Mais j'ai toujours la chair de poule quand j'entends "Retiens la nuit" ou ses anciens tubes. C'était une icône de la chanson française, Johnny est irremplaçable, je ne vois personne à sa hauteur, il vit en nous. C'était quelqu'un de grandiose. Même dans les générations à venir, dans les prochains 50 ans, il sera toujours dans nos cœurs, on ne peut pas l'oublier" disent Germaine et Lucien Rees.

Une chose est sûre : le couple d'anciens disquaires achètera bien sûr le nouvel album de Johnny. A noter qu'un "Johnny Symphonique tour" sera organisé dès le mois de mai 2022 avec un orchestre symphonique donc et des dizaines d'artistes sur scène.