"J'ai toujours une arme à la ceinture" : des habitants du parc Kalliste à Marseille assurent leur sécurité

Un an après où en est le parc Kalliste à Marseille ? Le 10 mai 2022, l'Etat mobilise plus d'une centaine d'agents pour une opération main propre dans cette cité du 15e arrondissement gangrénée par le trafic de drogue, la prostitution, les squatteurs. Un symbole aussi des copropriétés dégradées et abandonnées.

Ce jour-là, le préfet des Bouches-du-Rhône annonce l'évacuation de 104 migrants, dans une quarantaine de logements rendus invivables pour éviter le retour des squats et des trafics. Il restait encore une soixantaine de logements occupés légalement par des propriétaires ou des locataires. Des habitants à évacuer car le bâtiment G est promis à la destruction pour une vaste requalification du parc Kalliste par l'ANRU. Alors un an après, où en sont les relogements ? Quel est l'état du quartier ? Comment vivent les habitants ? France Bleu Provence fait le point.

Le "Far West" à Marseille

Nous avons retrouvé Fouzia (son prénom est modifié), une habitante du parc Kalliste rencontrée il y a un an. Cette mère de quatre enfants réside depuis 9 ans au bâtiment I juste à côté du bâtiment G promis à la démolition. Elle raconte son quotidien depuis le départ des migrants. "Les squatteurs reviennent, les trafiquants reviennent plus vers le bâtiment I. Donc il n'y a rien qui change depuis un an. On est encore plus en insécurité".

Des habitants armés pour se protéger

A l'entrée du Parc Kalliste des gravats, des encombrants et des poubelles brulées empêchent les habitants de passer. Seul un accès voiture est maintenu pour les clients de la drogue. L'insécurité est telle que certains résidents sont désormais armés pour se protéger comme a pu le vérifier France Bleu Provence.

Le bâtiment G démoli fin 2023 ?

Avant de démolir le bâtiment G, il faut d'abord le vider de tous ses habitants. C'est le bailleur Marseille-Habitat qui rachète les appartements. Sa présidente, Audrey Gatian également adjointe au maire de Marseille fait le point sur France Bleu Provence. "On est sur un bâtiment avec 129 appartements. Il faut les racheter un à un. Actuellement on a une trentaine d'appartements occupés. On est en train de reloger toutes les personnes. On met tout en œuvre pour que cette maîtrise foncière soit terminée dans les mois à venir et qu'on puisse procéder à la destruction du bâtiment G fin d'année 2023".

Des propriétaires lésés ?

Une situation mal vécue par certains propriétaires bailleurs comme Omar. Il vient de vendre l'appartement familial, un T4, "pour 20.000 euros" et assure ne pas avoir eu le choix. "On nous a forcés à vendre. Nos charges ont été multipliées par trois. Par trimestre on payait plus de 1.200 euros ! Financièrement on ne s'en sortait plus".

