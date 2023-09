"J'ai tout simplement changé de cinéma" : à Paris des salles de cinéma envahies par les punaises de lit

Maria arrive pour sa séance de cinéma, mais bien plus tôt que le début du film. Avant de s'installer confortablement dans son fauteuil rouge, la cinquantenaire est venue vérifier que ce cinéma de l'ouest de Paris n'est pas infestée de punaises de lit. Réponse de l'accueil : non. "Je suis un peu rassurée", lâche Maria.

ⓘ Publicité

Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est une conversation dans un autre cinéma de Paris, lui, qui a fait état de la présence de punaises de lit. "Quand j'ai entendu qu'il y en avait dans certaines salles, juste après avoir vu mon film, ça a déclenché toutes mes alarmes." Alors, Maria a changé de cinéma et vérifie désormais avant d'y aller, "car je n'en veux surtout pas chez moi, une fois qu'elles sont là, c'est fichu."

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Parisiens et Parisiennes, font état de piqûres. Luna a posté une photo d'elle avec de grosses piqûres dans le dos et dit avoir été piquée au MK2 de Beaubourg (toutes les enseignes que ce soit UGC, MK2 ou Pathé, ont été au moins une fois épinglées). Plusieurs autres internautes disent depuis : "Le cinéma c’était le truc chill de ma vie et maintenant, je dois y aller en pensant au fait qu’il y’a peut-être de punaises de lit là-bas, mais au secours", écrit Sarah sur X. "Plus de cinéma jusqu'à temps qu'ils règlent leur problème de punaises de lit", a dit plus tôt une autre internaute.

"On ne peut pas éradiquer ce problème tout seul"

Sous ces posts, les cinémas MK2 postent très régulièrement des messages qui se veulent rassurants : "Bonjour, nos actions préventives sont toujours en place, tout au long de l’année et en continu. Aussi, en cas de doute, nous intervenons systématiquement en complément", écrit le compte de la marque de cinéma sous le post d'une internaute inquiète.

Interrogé par France Bleu Paris, Nathael Karmytz, le président du directoire de MK2, dit, pour lui aussi, "pénible cette situation." "Le problème des punaises de lit n'est pas un problème d'hygiène, poursuit-il, mais un problème de prolifération, ça concerne tous les lieux publics : les métros, hôtels, théâtres. Les cinémas sont très concernés : car les punaises aiment le noir et elles aimaient les gens qui ne bougent pas. À moins d'une grande mobilisation générale, on ne peut pas éradiquer ce problème tout seul."

Les punaises meurent du chaud et du froid, MK2 dit utiliser des stations vapeur et des stations de congélations des fauteuils. La communication des cinémas UGC répond sensiblement la même chose. "On en a pour une centaine de milliers d'euros par an", poursuit le directeur de MK2.

Pas d'insecticides !

Selon le spécialiste des punaises de lit, le docteur Izri, parasitologue au CHU d'Avicenne, ces insectes se répandent dans trois circonstances : quand on les ramène de vacances, quand on achète des meubles d'occasions et quand on utilise des insecticides pour les éradiquer. C'est contre productif, "les punaises quittent le logement et vont chez le voisin." Pour les particuliers, il faut d'abord laver tous ses vêtements, les passer au sèche-linge, passer l'aspirateur et utiliser de la vapeur pour brûler les punaises et leurs oeufs.